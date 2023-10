Aiuti sociali e tagli a Quarrata: dibattito pubblico

Si parlerà di politiche sociali

e welfare di comunità, durante un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre, alle ore 21, nella sala consiliare del Comune di Quarrata, in piazza della Vittoria. Il programma della serata, promossa dal Partito democratico di Quarrata, prevede l’intervento di Matteo Biffoni (foto), sindaco del Comune di Prato e presidente di Anci Toscana (Associazione dei Comuni Italiani), insieme a Mariavittoria Michelacci e Gabriele Romiti, rispettivamente assessora alle politiche sociali e sindaco del Comune di Quarrata. A coordinare l’incontro sarà il giornalista Marzio Dolfi. Obiettivo della serata è illustrare la situazione per quanto riguarda gli aiuti sociali e i tagli nella legge di bilancio e suscitare il dibattito e il confronto con il pubblico presente, che potrà porre delle domande ai relatori.

"Un tema quanto mai impellente, in considerazione dei tagli da parte del Governo al reddito di cittadinanza e al contributo affitti – spiega Franco Scarnato segretario dell’Unione comunale del Pd di Quarrata –. Misura disastrosa che metterà in difficoltà tante famiglie che si trovano sulla soglia di povertà. Durante questo incontro coglieremo l’opportunità di fare il punto della situazione su Quarrata. Ma cercheremo anche di capire, alla luce dell’esperienza di Matteo Biffoni all’interno di Anci regionale, la situazione negli altri Comuni della Toscana e quali scenari e strategie siano ipotizzabili". D.G.