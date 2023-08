Ahi, Pistoia Basket Lavori sul parquet La stagione inizierà lontano dal PalaCarrara

Parafrasando un vecchio coro che da anni riecheggia in diverse curve d’Italia, cambiano le amministrazioni e gli assetti dirigenziali, restano le problematiche relative all’impiantistica sportiva. E così, anche la stagione 2023-24 del Pistoia Basket 2000, quella del trionfale ritorno nella massima serie, inizierà col piede sbagliato. E cioé lontano dal PalaCarrara e dai propri tifosi. A comunicarlo è stata proprio la società biancorossa: "A causa di lavori da effettuarsi sul parquet del PalaCarrara in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A, la terza edizione del ’Trofeo Matteo Bertolazzi’, in programma sabato 26 agosto contro la San Giobbe Chiusi alle ore 20.30, si svolgerà al PalaMelo di Quarrata – si legge nella nota diramata dal club –. Per lo stesso motivo, l’allenamento a porte aperte in programma per lunedì 21 agosto dalle ore 18.15 verrà annullato e recuperato non appena saranno terminati i lavori al palasport".

Dunque l’Estra Pistoia inizierà la preparazione a Quarrata, dove si allenerà per almeno una settimana. Dovendo rinunciare a "saggiare" il campo di casa e soprattutto all’abbraccio con i tifosi negli unici due appuntamenti a porte aperte della preseason (uno verrà recuperato). Il motivo è presto detto: trattasi di lavori da effettuare sul parquet del palasport di via Fermi, per adempiere alle prescrizioni emerse dopo un sopralluogo dei tecnici di Lba e Fip avvenuto all’inizio di agosto. Un intervento di consolidamento e levigatura della pavimentazione, al quale seguiranno le operazioni di risegnatura e verniciatura, per rendere la superficie di gioco conforme agli standard della massima serie. Lavori imprescindibili, insomma. Ciò che lascia l’amaro in bocca sono piuttosto le tempistiche, visto che dopo quasi due mesi di sostanziale inattività del PalaCarrara, l’intervento andrà a ricadere proprio nella settimana più importante di tutta la preseason. Innegabile. Assai più complesso addentrarsi nelle responsabilità, visto il coinvolgimento di diversi soggetti (tecnici federali, società, Comune e ditta incaricata dei lavori): fatto sta che nonostante la duplice veste di Ettore Saracca, direttore generale biancorosso nonché consigliere comunale di maggioranza, non è stata trovata una "quadra" più funzionale e indolore.

E così la prossima settimana l’Estra Pistoia svolgerà gli allenamenti al PalaMelo, al mattino a porte chiuse e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì a porte aperte dalle 16.30 alle 19. Sabato ingresso dalle 19.30 in poi per l’amichevole dedicata al compianto capitano, che sicuramente sarebbe stata meritevole di ben altra cornice. L’entrata sarà ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione no profit 7ForYou. I posti all’interno del palasport mobiliero saranno 330. "Pistoia Basket 2000 intende rivolgere un particolare e sentito ringraziamento al Dany Basket Quarrata per la disponibilità e collaborazione dimostrata in questi giorni – conclude il club – andando a individuare gli spazi e gli orari necessari per poter far svolgere gli allenamenti alla nostra prima squadra".

