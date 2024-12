Agliana: Torneo dei rioni torna nel 2025 con nuove discipline e rioni riequilibrati

A luglio 2025 si giocherà di nuovo il "Torneo dei rioni" dopo sei anni di stop. Il rilancio, in versione rinnovata, con confini rionali riequilibrati e apertura ad altri sport, è stato presentato in sala consiliare dal sindaco Luca Benesperi con il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori, Francesco Fabbri presidente dell’associazione "Coppa Vannino" e il suo collaboratore Giacomo Giusti.

"Si riparte dopo sei anni, il rilancio era nel nostro programma elettorale" - ha detto il sindaco. "Il Torneo si giocherà a luglio con un format logistico diverso: non sarà solo calcio e chi va allo stadio troverà anche un punto ristoro. Dovranno essere coinvolte tutte le associazioni perché il tessuto sociale è fondamentale per la nuova manifestazione" - ha anticipato Tommaso Allori.

Francesco Fabbri ha poi illustrato le novità: "Siamo tutti appassionati di calcio ma vogliamo coinvolgere altre discipline sportive, le associazioni e la popolazione, famiglie e bambini, perché l’aspetto sociale è prioritario – ha detto Fabbri -. Per questo comunichiamo ora il rilancio, in modo da avere tutto il 2025 per lavorare. Pensiamo a giochi per bambini tipo Giochi senza frontiere. Abbiamo già contatti con associazioni sportive interessate, come basket e beach volley, ma ci rivolgiamo a tutte le associazioni che hanno attenzione all’infanzia e all’adolescenza. Con l’uso di transenne mobili sarà possibile per gli spettatori stare anche all’interno dello stadio, creando un maggiore coinvolgimento tra pubblico e giocatori".

Il "Torneo dei rioni" si svolgerà dal 7 al 25 luglio. Entrando nello specifico, Giacomo Giusti ha informato che in questa nuova edizione i rioni saranno sei. "Sono stati rivisti i confini perché abbiamo scelto di riequilibrare il più possibile i rioni – ha spiegato Giusti -. Agliana ha circa 18mila abitanti e grazie al lavoro dell’ufficio anagrafe abbiamo creato sei rioni, ciascuno con circa tremila abitanti".

Ecco i nuovi rioni: Catena, Niccolao, San Piero, Mercato, Spedalino, Vacchereccia. Rispetto ai vecchi confini, una parte del Niccolao è composta dal rione Catena, anche il Mercato si riduce con il rione San Piero che comprende la parte centrale della frazione, mentre Vacchereccia e Ferruccia vengono inglobate nel nuovo rione Vacchereccia.

"Ringrazio gli uffici che hanno collaborato per arrivare ad un riequilibrio dei confini – ha concluso il sindaco -. Sarà un torneo multidisciplinare che coinvolgerà il volontariato e i bambini".

Il "Torneo dei Rioni" di Agliana era nato nel 1976 e andò avanti fino al 1985. Nel 2012 venne rilanciato con successo e tra i promotori c’erano Luca Benesperi e l’allora assessore allo sport Fabrizio Magazzini. Benesperi è stato anche presidente del "Comitato dei rioni". L’ultima edizione del "Torneo" nel 2019, poi lo stop forzato per la pandemia e nel 2022 il Comitato si era sciolto.