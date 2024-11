"Agliana in castagna": domani mercatini, stand e negozi aperti

Domani, dalle 9 alle 19, "Agliana in castagna" con il centro di Agliana animato da mercatini e stand con specialità di stagione e negozi aperti. Dalle 15, animazione e musica con Daniele Torpei. L’iniziativa è dell’associazione culturale Centro Agliana, in collaborazione con la Lenza Aglianese e patrocinio del comune di Agliana. L’associazione Centro Agliana, composta da commercianti, è nata a gennaio 2024 con l’obiettivo di organizzare eventi per riportare nuova vita nel centro di Agliana. Ne fanno parte nove esercenti che hanno i loro negozi in piazza Gramsci e nei tratti più vicini alla piazza di via Matteotti e via Roma. Negozi di vari settori, tutti concentrati nell’area centrale di Agliana. Il 20 ottobre hanno organizzato la "Festa d’autunno e del volontariato" che ha visto commercio e volontariato uniti per portare vitalità in centro dove, rispetto al passato, gli eventi sono diminuiti. Hanno aderito tante associazioni di volontariato e sono arrivate tantissime persone e famiglie con bambini, richiamate dai negozi aperti, mercatini vari e specialità tipiche dell’autunno. "Il riscontro economico è in base ai settori, ma gli eventi portano visibilità per tutti - dicono i commercianti -. Fare sinergia fra noi e con le altre associazioni è fondamentale, nel rispetto reciproco di ogni attività". I commercianti che fanno parte dell’associazione ringraziano tutte le attività, ubicate anche fuori dal centro di Agliana, che credono nelle loro iniziative e le sostengono. Questi gli esercenti che fanno parte dell’associazione: Riccardo Bruni di Svaparia Agliana (presidente), Francesca De Caria de Le Delizie del fritto, Alessia Cipriani di Alexia bomboniere, Giovanna Martinazzo del Bar Al Posto giusto, Alessandro Innocenti della Gelateria Superolmi, Simone Gualandi del Bar Gallo Nero, Shabir Ahmed di Shabir frutta e verdura, Violeta Mustafai di Gusto Caffè, Riccardo Gennari della Tabaccheria Gm.

Piera Salvi