Aggredisce uomo senza alcuna motivazione, paura in strada

Pistoia, 24 ottobre 2024 – Caos e paura nella tarda mattinata di ieri in viale XX settembre a Pistoia. Erano circa le 11.15 quando un uomo di circa 30 anni, in evidente stato confusionale, ha strattonato con forza un giovane, anche lui trentenne, facendolo finire rovinosamente a terra. Non si è trattato né di una lite, dell’inizio di una rissa o tantomeno di un tentativo di furto: l’autore del gesto, che non conosceva la vittima, avrebbe agito in un momento di assenza di lucidità scagliandosi contro la prima persona che gli è capitata a tiro. Il giovane afferrato e strattonato a terra ha subito alcune contusioni (soprattutto una vistosa abrasione al collo) ed è stato portato in codice verde all’ospedale San Jacopo di Pistoia per precauzione. Il fatto è avvenuto sotto gli occhi attoniti di decine di persone, sia a piedi che in auto.

Uno dei primi ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava è stato un autista di Autolinee Toscane che, visto quello che sembrava l’inizio di un’aggressione, ha fermato il mezzo in sicurezza ed è sceso a prestare i primi soccorsi alla persona caduta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno bloccato e identificato l’autore del gesto. I militari dell’Arma hanno chiesto il motivo di questa strana aggressione ma, lo stesso autore, ha farfugliato parole senza senso e non è riuscito a giustificare il proprio gesto.

Vittima e aggressore sono entrambi pistoiesi. Il caos è stato acuito dal blocco del traffico, sia di bus che di auto, lungo tutto il viale, con tanti automobilisti che sono scesi dalle proprie auto per capire che cosa fosse successo. Inizialmente si era sparsa la voce, rivelatasi errata, che l’aggressione fosse iniziata a bordo di un bus ma gli stessi autisti presenti sul posto hanno confermato come i due si fossero accapigliati sulla strada (viale XX settembre, appunto) e non a bordo del mezzo.

Un episodio ben poco costruttivo ma lontano, per modalità e gravità, da quanto accaduto appena 24 ore prima. Domenica, infatti, un uomo di quarant’anni ha rapinato, in via Pertini, un automobilista con dello spray al peperoncino (l’approfondimento nel servizio in basso, ndr), per poi darsi alla funa fuga verso il vicino supermercato dove l’uomo è stato poi bloccato dalla Polizia.