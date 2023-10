Aggressione con lo spray urticante. Un 40enne inseguito dai passanti

Scene da Far West in centro città e in pieno giorno, addirittura di domenica, con un (presunto) rapinatore armato di spray urticante che ha seminato il panico tra due strade e poi nel parcheggio di un supermercato. Bollettino di guerra: due donne, madre e figlia, soccorse dai volontari della Misericordia di Pistoia per le conseguenze – per fortuna lievi – causate dal contatto con la sostanza altamente irritante.

Tutto ha avuto inizio in viale Pacinotti verso mezzogiorno dove un uomo, straniero sulla quarantina, avrebbe fermato un automobilista con una scusa banale. Uno scambio di battute, i toni sempre più aggressivi e poi il quarantenne che avrebbe aperto lo sportello della macchina e spruzzato dello spray urticante.

Ignoti i motivi dell’assalto: molto probabilmente – almeno stando a una prima ricostruzione effettuata attraverso il racconto dei testimoni, in queste ore al vaglio degli inquirenti – nel tentativo di derubare il malcapitato del portafoglio. L’automobilista ha gridato chiedendo aiuto mentre l’altro se la dava a gambe. Qualcuno ha notato la scena, fortunatamente senza cadere nella trappola dell’indifferenza come spesso accade. Addirittura un nutrito gruppo di persone non ha esitato un attimo partendo all’inseguimento del presunto rapinatore che però è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce correndo all’impazzata.

Sentendosi braccato, l’uomo ha raggiunto il parcheggio del Penny in via Pertini. Ha cercato di confondersi tra i clienti della domenica mattina e forse addirittura di compiere una seconda rapina ai danni di una donna che si trovava lì con la figlia: una circostanza questa ancora da ricostruire. Anche in questo caso qualcuno è intervenuto per bloccarlo. Il quarantenne avrebbe – secondo quanto raccontato dai presenti – compiuto un ultimo tentativo di fuga utilizzando nuovamente lo spray urticante per allontanare chi lo stava inseguendo e riprendere la sua corsa. Corsa che finirà qualche metro più in là – grazie all’intervento di una Volante della polizia –, ma purtroppo costata tanta paura per le due donne raggiunte appunto dalla sostanza urticante.

Gli agenti, allertati dai passanti che hanno saputo fornire dettagli utili a rintracciare il quarantenne e a ricostruire i suoi rocamboleschi spostamenti, hanno fermato quindi l’uomo portandolo in Questura a Pistoia, luogo dove sono stati convocati anche vittime e testimoni. Spetterà adesso agli inquirenti ricostruire lo strano episodio e comprenderne le finalità.