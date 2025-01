Aggredito dai bulli dopo la scuola. In tre picchiano un tredicenne. Minacciato anche il soccorritore

Brutto episodio avvenuto sabato mattina in una città della piana pistoiese di cui si sono resi protagonisti degli adolescenti, pare già noti in precedenza per atti di bullismo. Il fatto, che è stato denunciato alle forze dell’ordine, è solo l’ultimo di una serie di altri simili, avvenuti in città e con al centro minorenni che per futili motivi si accaniscono contro altri ragazzi o facendo gesti vandalici. Dopo aver trascorso la mattinata in classe, all’uscita un ragazzo della secondaria di primo grado si è attardato nei dintorni della scuola ed è stato ripetutamente vittima di un’aggressione da parte di un terzetto di coetanei.

Solo grazie all’intervento di un cittadino i ragazzi sono stati separati dalla vittima prima che il fatto potesse portare a gravi conseguenze. L’episodio sarebbe avvenuto ai giardini pubblici, verso le 12,30, dove capita che gli studenti si soffermino prima di avviarsi verso casa.

La vittima è un tredicenne di cui non riportiamo il nome per obbligo di riservatezza. Sarebbe stato avvicinato da un compagno di scuola che poi l’ha spinto con violenza a terra, mentre altri due si sono fatti avanti con l’intento di prenderlo a calci. A quel punto un uomo, che si trovava ai giardini con il proprio figlioletto, avendo assistito al fatto, è intervenuto disperdendo il gruppo.

Dopo poco l’uomo ha visto nuovamente il ripetersi della scena: un’altra volta il ragazzo era a terra, mentre gli altri tre lo stavano aggredendo. Di nuovo il testimone è intervenuto per salvare il malcapitato, minacciando anche di chiamare le forze dell’ordine. Gli aggressori non si sarebbero lasciati intimidire, arrivando a circondare l’adulto con l’ardire di intimorirlo. Riuscito a smorzare la situazione l’uomo ha convinto il tredicenne a correre a casa, lasciandogli le sue generalità e consigliandolo di raccontare l’accaduto ai suoi genitori.

Nel pomeriggio il ragazzo, dolorante, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo accompagnato dai genitori per gli accertamenti. I sanitari, com’è prassi, hanno provveduto a verbalizzare tutte le informazioni sull’accaduto nel referto per l’autorità giudiziaria.

Stando alla testimonianza resa dal tredicenne ai medici, non è stata la prima volta per lui di essere stato vittima di bulli: già mesi fa sarebbe stato malmenato sempre per mano di uno degli stessi ragazzi del terzetto che frequentano la stessa sua scuola. Un fenomeno quello del bullismo che sempre più spesso si verifica negli spazi vicini agli edifici scolastici, soprattutto nei confronti di chi è più fragile.

