Aggiudicata a Quarrata: Raciti e Polo Tecnologico, Lavori in Partenza

Il sindaco Gabriele Romiti lo aveva anticipato a La Nazione qualche giorno fa, dicendosi fiducioso sul buon esito dei bandi. E adesso è ufficiale: dalla piattaforma Start è arrivata l’aggiudicazione per i due cantieri da realizzare con i fondi del Pnrr, ovvero le operazioni legate al sussidiario del Raciti e al polo tecnologico. Interventi che hanno entrambe richiesto la pubblicazioni di un nuovo bando di gara, visto che in tutti e due i casi il primo tentativo di affidare i lavori non era andato a buon fine: nessuna fra le aziende invitate aveva poi deciso di formalizzare un’offerta. Il Ministero dell’Interno aveva quindi concesso una proroga (scaduta lo scorso 30 settembre) per quel che concerne le tempistiche. Iniziando dal lavoro del quale dovrà essere oggetto il campo sussidiario dello stadio: il piano prevede com’è noto l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile) ed il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione.

Ad occuparsi del lavoro dovrebbe essere la ditta E.Co.Res di Afragola (in provincia di Napoli) per una cifra che sfiora quota 1.600.000 euro. Ad aggiudicarsi l’intervento sul Polo è stata invece l’"Elettrostaff Srl" di Roma, a fronte di un ribasso dell’11% (ammontante a circa 2.229.000 euro). Un disegno che, in questo caso specifico, prevede fra le altre cose la realizzazione di una sala teatrale, cinematografica e per convegni da 217 posti a sedere, dotata di camerini e servizi igienici (per una maxi-operazione da quasi 3 milioni di euro). Salvo imprevisti, dunque, si può così passare alla fase successiva: i lavori per entrambe le opere in questione dovranno necessariamente partire entro il prossimo 30 novembre. A breve dovrebbero quindi esserci ulteriori novità.

G.F.