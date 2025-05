Affrontare e superare le fragilità dei giovani

Figli forti e capaci di scegliere. La costruzione comincia dal dialogo, quello promosso dalle famiglie, ma anche dalla società civile, così come fa il Moica di Pistoia (Movimento Italiano Casalinghe, Donne attive in Società) che propone "Ricucire gli strappi", ciclo composto da cinque incontri rivolto a tutti i cittadini ma in particolare ai genitori e a tutti coloro che si occupano di minori. Un’occasione di confronto anche con i professionisti, educatori e psicologi, con la volontà di confrontarsi sulle cause di un disagio crescente e di condividere percorsi idonei a superare le situazioni di isolamento a fragilità.

Prima di queste cinque date è domattina, sabato 17 maggio alle 10.30, nell’auditorium dell’Antico Palazzo dei Vescovi, in piazza del Duomo, a Pistoia. In tutti gli incontri sarà presente il dottor Sergio Teglia, psicologo e psicoterapeuta, che sarà affiancato, di volta in volta, da un altro esperto di riferimento per lo specifico aspetto trattato. Nelle loro voci argomenti trasversali, come il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, i social media e il loro impatto sulle vite dei giovani e sulle relazioni, la comunicazione tra adulti e adolescenti e gli indizi di una crisi interiore. "Abbiamo voluto proporre un nuovo ciclo di ‘Ricucire gli strappi’ a cui fu dato inizio nel 2022 – spiega Stefania Boccaccini, presidente del Moica di Pistoia – attraverso cinque incontri che affronteranno l’argomento nei suoi diversi aspetti. Questo ciclo, incentrato sul tema del disagio giovanile, prenderà avvio domattina, 17 maggio, per terminare a novembre e si articolerà in cinque incontri che affronteranno i diversi aspetti dell’argomento".

"L’obiettivo di questo ciclo – dichiara il dottor Teglia – è di rendere tutti consapevoli dell’importanza, oggi più che mai, di un’educazione adeguata alla sana e armonica crescita dei minori". Il dottor Teglia conduce spesso incontri pubblici con i genitori insieme alle associazioni ed è diventato, con il tempo, un riferimento importante in un’epoca assolutamente non facile.

In collaborazione con Tvl Pistoia, verrà anche realizzata una mini serie televisiva di approfondimento sugli stessi temi proposti negli incontri in presenza.

L’ingresso agli incontri è libero e aperto a tutti. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected]

linda meoni