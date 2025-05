La scelta degli sponsor. Temi d’attualità e impegno. Guardando al futuro

"Se fate i bravi e state in silenzio, chiudo le scuole una settimana". Ha scherzato con i ragazzi il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi dal palco del teatro Bolognini, ieri mattina, per il saluto che ha voluto fare dal vivo alla cerimonia di premiazione del Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione, grazie anche al contributo degli sponsor del progetto Cronisti in classe come Conad Nord ovest, Autolinee Toscane, Alia, Autorità idrica Toscana, Anbi Toscana, Publiacqua, Cispel Toscana, ufficio scolastico regionale e la presidenza del consiglio regionale, oltre alla Fondazione Caript, Giorgio Tesi Group e Chianti Banca. "E’ importante – ha detto Tomasi – avere delle notizie che sono scritte da professionisti, che sono attendibili e che raccontino la nostra città. Anche perché attraverso questi documenti noi conserviamo un pezzo della storia del nostro territorio".

E i ragazzi sono stati davvero bravi non solo per le pagine realizzate ma anche nella platea di un teatro colmo di gioventù e allegria. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, quello con la cerimonia finale dove non mancano emozioni e anche un po’ di commozione. "Vorremmo provare a insegnare – ha detto il caposervizio della redazione di Pistoia Valentina Conte, che ha portato i saluti della direttrice Angese Pini e della vice direttrice Cristina Privitera – che bisogna sempre chiedere, quindi se avete domande bussate alla porta del giornale e insieme a voi aiuteremo a trovare le risposte". Emozionati anche gli sponsor del progetto e in particolare Giovanna Pazzini, imprenditrice Conad, che ha detto "Siete una platea meravigliosa e io lo dico in duplice veste, perché prima di essere un’imprenditrice, sono stata un’insegnante che amava il suo lavoro e i ragazzi. Il nostro futuro siete voi e anche per questo abbiamo scelto come tema lo sport, proprio per i valori che porta con sé. Non potete dipendere solo dai telefonini ma dovete sviluppare capacità critiche, imparare a stare insieme, a godere del rapporto con gli amici e a fare gruppo con passionee senso di responsabilità".

(fotoservizio Acerboni/FotoCastellani)

Arianna Fisicaro