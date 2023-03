"Affamati e senza meta": famiglia di migranti soccorsa alla stazione di Pistoia

Polizia

Pistoia, 13 marzo 2023 – Stanchi, affamati, spaesati. I poliziotti li hanno notati mentre vagavano per la stazione ferroviaria di Pistoia di domenica mattina. Insieme, mano nella mano, ma senza sapere esattamente dove andare e che cosa fare. Una giovane coppia con quattro bambini dagli occhi grandi e di una tenerezza infinita: un’immagine che ha fatto stringere il cuore anche a chi quotidianamente affronta situazioni drammatiche, ma forse è proprio vero quando si dice che non ci si abitua davvero mai. Gli agenti della Volante hanno capito subito che la famigliola era in difficoltà e dopo aver osservato un po’ da lontano hanno deciso di avvicinarsi con tutta la dolcezza possibile. Non è servito che fossero loro a chiedere aiuto.

Prima un sorriso, poi uno scambio di battute: "Avete bisogno di qualcosa? Do you need help?". Quindi la risposta timida che ha confermato l’intuizione di una condizione critica a cui dover rispondere con professionalità ma innanzitutto con umanità. Si scoprirà poi che si tratta di migranti, provenienti dal Benin, un Paese dell’Africa occidentale, in viaggio da almeno due giorni: ancora troppo presto per capire dove e come sia iniziato il loro calvario. Il gruppo è stato accompagnato in Questura, assistito e rifocillato. Dopo l’identificazione, d’intesa con i servizi sociali genitori e figli – dai 2 ai 15 anni – sono stati accompagnati in una struttura della Valdinievole. Ecco una storia che sa di buono.