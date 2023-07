Addio all’amico "Bobby", volontario e anima del circolo

Pistoia, 16 luglio 2023 - "Un fornacino vero, che il quartiere l’ha vissuto con amore fin da piccolo. Era una delle anime del circolino, ma soprattutto un uomo buono che spendeva il proprio tempo per aiutare gli altri". Così Siro Romagnani, uno dei pilastri del circolo de Le Fornaci, ha voluto ricordare il suo amico Giuseppe Albanese, da tutti conosciuto come "Bobby", morto improvvisamente la notte tra venerdì e sabato. Aveva 66 anni Giuseppe Albanese, la sua famiglia era originaria della Sicilia, ma lui, insieme ai suoi fratelli, Antonio, poliziotto ora in pensione e Armando, musicista, erano cresciuti a Pistoia. In quel quartiere de Le Fornaci, che è stato da sempre la sua vita.

"Da giovane - racconta l’amico Siro – ha allenato la squadra di calcio dei ragazzi delle Fornaci. Per loro Bobby era un amico, un fratello maggiore e a volte un padre. Era sempre pronto ad aiutare tutti". Tra i suoi tanti impegni, Giuseppe Albanese era anche stato per anni volontario della Croce Rossa qui a Pistoia. Nel 1977 era entrato in Breda, prima con la mansione di operaio saldocarpentiere e poi era passato al reparto collaudo, come controllore. Poi aveva conosciuto la moglie Giusy e con lei era andato a vivere a Montemurlo, dove era nato il figlio Federico, che oggi ha 30 anni.

"Ma il suo cuore era sempre rimasto in questo quartiere che amava tanto – racconta l’amico Siro – Per questo sei anni fa, quando con alcuni amici fraterni, decidemmo di far rinascere il circolo, lui fu il primo a dare la sua disponibilità. Ed era presente sempre, in cucina come ai tavoli, a servire o a lavare i piatti, sempre pronto a dare una mano. Eravamo una bella squadra di circa 40 volontari, facevamo spesso rimpatriate e comunque tutti i martedì a pranzo ci si ritrovava", racconta Siro Romagnani.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore in tantissime persone del quartiere e di Pistoia che lo conoscevano. Molti i messaggi di cordoglio che in queste ore hanno raggiunto la famiglia, i due fratelli, la moglie e il figlio. E molti i ricordi che gli amici di una vita hanno voluto condividere anche su Facebook.

"Il nostro circolo si stringe per la prematura scomparsa di Giuseppe Albanese, per tutti Bobby, da sempre socio e volontario. – si legge sulla pagina social del circolo – Esprimiamo condoglianze alla famiglia e agli amici, riposa in pace Bobby". Questa mattina la salma di Giuseppe Albanese sarà esposta nelle Cappelle del Commiato della Misericordia di Montemurlo. I funerali si terranno, a cura della Misericordia,