Addio alla prof. Cinzia Simoni: "Un riferimento"

Un altro lutto ha colpito la grande famiglia dell’alberghiero Martini. Cinzia Simoni, 49 anni, instancabile e appassionata docente di sostegno, si è spenta ieri mattina dopo una malattia. Increduli e disperati gli studenti e i colleghi. Cinzia era un punto di riferimento non solo per i propri alunni ma per le classi delle quali facevano parte. Lavorava col cuore e con professionalità, nello spirito dell’inclusione vera e concreta. Un vuoto incolmabile. Dotata di grande umanità ed empatia, Cinzia era profondamente equilibrata e aveva il dono di dire la cosa giusta al momento giusto. Perché amava il proprio mestiere e amava i giovani, con i quali sapeva instaurare rapporti speciali. Lascia due figli. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 15:30 alla parrocchia di Santa Rita a Margine Coperta, dove Cinzia abitava. Il preside Riccardo Monti, la vice preside Benedetta Calistri e tutti i colleghi si stringono al dolore dei familiari. Alle esequie di oggi sarà presente una numerosa delegazione del Martini. Sulle pagine social Facebook e Instagram la scuola ha pubblicato un pensiero dedicato alla brava prof: "Incredulità e angoscia ci tolgono il fiato e le parole. Cara Cinzia, non scorderemo mai il tuo sorriso, la tua professionalità, la tua generosità. Non ti sei mai tirata indietro. Un esempio è un modello da seguire per i colleghi e gli alunni. Sarai sempre nel cuore della nostra grande famiglia".