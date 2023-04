Addio alla prof Barbini Una vita fatta di impegno Tra cultura e diritti sociali

Con lei sono cresciute generazioni di studenti, a cui trasmetteva la passione per la storia e per la filosofia, che per anni ha insegnato al liceo classico "Forteguerri" di Pistoia, insieme a colleghi del calibro del professor Vasco Gaiffi. Se ne è andata la professoressa Paola Barbini: aveva 83 anni e la sua vita l’ha davvero dedicata all’insegnamento. Anche dopo essere andata in pensione. Infatti, era coordinatrice del corso di Filosofia presso l’Università del tempo libero, sin da quando la sua sede era nei locali di Monteoliveto.

"Fino alla scorsa estate abbiamo programmato i nuovi corsi – racconta non senza commozione il presidente della Università Vasco Gaiffi, Andrea Fusari – Era attiva sia nei corsi ordinari che in quelli di cinema e filosofia, sempre proponendo nuovi spunti e nuove proiezioni da presentare e commentare. La professoressa Paola Barbini era quella che un tempo avremmo chiamato una donna di sinistra: il suo impegno per i diritti civili lo portava avanti nelle sue lezioni quotidiane quanto la sua passione per le materie classiche. Sempre attenta ai temi del lavoro e dei diritti civili, era una donna coerente con i suoi valori. Ci viene a mancare un punto di riferimento, di cui ancora auspicavamo la ripresa delle sue lezioni. Personalmente, perdo un’amica di sempre e una preziosa collega di tanti anni di insegnamento al Liceo Forteguerri. Ne ricorderemo con affetto la vivissima intelligenza, la grande cultura e l’inossidabile passione civile, testimoniata da una vita di battaglie e impegno sociale".

E sono tante le manifestazioni di affetto e di vicinanza alla famiglia, di chi ha conosciuto la professoressa durante questi anni.

La professoressa Paola Barbini era stata sposata con Roberto Talini, ex consigliere comunale, ma non aveva figli. La salma resterà esposta ancora questa mattina presso le Cappelle del Commiato dell’ospedale San Jacopo, per poi essere trasferita nelle Cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia. I funerali si terranno domani alle 14 nella chiesa della Misericordia di Pistoia.

red.pt