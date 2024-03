Addio al sindacalista Amos Santini, il saluto dei compagni Spi Cgil

Una vita per il sindacato, quella di Amos Santini, scomparso a 93 anni. Lo ricorda la Cgil che sottolinea la storia di un uomo, fatta di impegno e passione. "Con Amos se ne va una gran brava persona prima ancora che stimatissimo dirigente sindacale – scrive in una nota lo Spi Cgil di Pistoia –. Nel formulare le più sentite condoglianze ai suoi cari, vogliamo ricordare Amos per aver dedicato gran parte della propria vita all’attività sindacale nella Cgil".

Prima come delegato aziendale di Poste Italiane (di cui era dipendente), successivamente, assumendo importanti incarichi di direzione a livello provinciale e regionale nel sindacato di categoria poste e telecomunicazioni Filpt Cgil.

Raggiunta la pensione, Amos non ha abbandonato il campo, ma con altrettanta passione si è dedicato all’attività nel sindacato dei pensionati, ricoprendo anche in questa nuova veste importanti incarichi di direzione come segretario della Lega - Pistoia Nord e membro della Segreteria provinciale Spi Cgil. "Impegni portati avanti sempre con grande competenza – prosegue la nota della segretaria di Pistoia , squisita gentilezza e affabilità, spiccata capacità di comprendere e affrontare i problemi, e soprattutto con un immenso bagaglio di sincera umanità verso i più deboli".

"Con questo ricordo e con un affettuoso abbraccio ai familiari, vogliamo porgere l’ultimo commosso saluto a Amos e ringraziarlo per tutto quanto ha fatto per il mondo del lavoro e per gli anziani – concludono i compagni di tante battaglie –. Ciao caro Amos, i compagni e le compagne dello Spi Cgil pistoiese ti ricorderanno sempre con grande stima e affetto". Il funerale sarà oggi alle 15 alla Misericordia di Pistoia nelle cui cappelle è esposta la salma.