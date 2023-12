Addio a Renzo Toci

Lutto per la morte di Renzo Toci, ex imprenditore edile molto conosciuto ad Agliana e oltre i confini comunali. Aveva 87 anni e problemi cardiaci. Si è spento ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia. La salma sarà composta oggi alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana, Il funerale venerdì mattina nella chiesa di San Piero. Grande il cordoglio nella comunità aglianese per la perdita di un pilastro nel settore dell’edilizia e della storia di Agliana. Era figlio di Umberto Toci, all’epoca abilissimo muratore di fiducia della fattoria Baldi. Renzo aprì la sua impresa edile negli anni Sessanta. Tra gli edifici realizzati ad Agliana, circa negli anni Ottanta, ricordiamo l’immobile a San Michele che è stato sede della Banca di credito Cooperativo di Vignole (poi Banca Alta Toscana) e l’edificio in via Goldoni dove aprì il supermercato Conad. Così lo ricorda l’ex sindaco di Agliana Marco Giunti: "Renzo Toci è stato uno degli artefici dello sviluppo di Agliana nel dopoguerra". Renzo lascia nel dolore le figlie Catia (psicologa ed ex assessore ad Agliana) e Claudia (grafica pubblicitaria) e i suoi adorati nipoti Silvia, Giulio e Alessandro. "Per noi figlie è stato un grande insegnamento, – ricorda Catia – era onesto, poliedrico, curioso". Toci era stato anche segretario della sezione aglianese del Psi.

Piera Salvi