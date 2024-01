Addio a Mazzoncini, il volto della lirica. Portò gli appassionati nei più grandi teatri

In questa foto che ci ha inviato la nipote Lucia, Fabrizio Mazzoncini stava partecipando a una delle iniziative più imponenti in onore di Marino Marini: "Di mano in mano per Marino". Tutte le persone che reggevano il cordone realizzato per la performance avevano una parola appuntata sul cuore, la sua era "Desiderio" e per lui, grande appassionato e conoscitore di opera lirica e di musica, era particolarmente significativa. Fabrizio Mazzoncini è morto ieri mattina, al San Jacopo, dove era ricoverato. Una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. Era nato il 12 aprile del 1941. Abitava in via Nazario Sauro. Il suo era un volto molto noto in città, soprattutto nel mondo della musica, come ci ricorda il fratello Alessandro: "Era ragioniere. Era stato impiegato alla Sip e alle affissioni e poi si era dedicato alla musica, dando vita all’Associazione Amici della Musica. Aveva centinaia di iscritti. Ha portato gli appassionati pistoiesi nei maggiori teatri italiani. Da giovane era molto attivo nell’Azione Cattolica e si è sempre dato da fare nella Caritas. Era sempre pronto a dare una mano. Molto lo conioscevano anche perchè amava fare Babbo Natale nelle scuole".

I funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa della Misericordia.

lucia agati