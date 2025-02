Addio a Ilaria. I ringraziamenti della famiglia

Si sono svolti ieri mattina, nella chiesa della Vergine, alle porte della città, i funerali di Ilaria Biagini, la dottoressa pistoiese di 34 anni la cui giovane vita è stata stroncata da un male contro il quale lottava da qualche tempo e che non le ha lasciato scampo, nonostante le cure. C’era una moltitudine di persone alla messa, amici, conoscenti, colleghi, arrivati da tutta Italia, così come gli innumerevoli messaggi che hanno raggiunto, in questi giorni di straziante dolore, i suoi cari, che ieri ci hanno consegnato questo pensiero di gratitudine.

"La famiglia Biagini, commossa e riconoscente, impossibilitata a farlo singolarmente, ringrazia per la grande dimostrazione d’affetto e partecipazione al lutto che l’ha dolorosamente colpita per la perdita dell’amata Ilaria".

L’onda d’affetto che raggiunge in queste ore la famiglia di Ilaria è un conforto inatteso, un’attestazione della sua bravura professionale che lei, persona umile, e riservata, teneva per sè e di cui i suoi cari prendono atto proprio mentre ricevono questo immenso abbraccio. La dottoressa Biagini aveva tre lauree e tutte con il massimo dei voti. Era ottortista, specialista della riabilitazione dei disturbi della vista, era laureata in oftalmologia e aveva conseguito la laurea magistrale in Scienze della riabilitazione. Una professionista che aveva raggiunto livelli così elevati da vedersi riconosciuto il dottorato in Neuroscienze. Al conferimento, nell’ottobre scorso, non aveva potuto partecipare, pur tenendoci tanto.

lucia agati