Addetto alle visite audiometriche e applicazioni protesi acustiche

A Pistoia si ricerca addetto/a alle visite audiometriche e applicazioni protesi acustiche e assistenza. E’ richiesta laurea in ambito. per informazioni e per candidarsi, contattare l’azienda Audiosan Centri Acustici Srl, all’attenzione di Walter Cinquini, all’indirizzo [email protected].

A Monsummano, invece, si ricerca un/a commesso o commessa di negozio.

La persona si dovrà occupare di mansioni di vendita al pubblico, gestione cassa, sistemazione merce in esposizione. Si richiedono conoscenze informatiche di base. Si offre contratto a tempo pieno con orario spezzato a tempo determinato. Luogo di lavoro: Monsummano Terme. Contatti: 0572 951740, e-mail [email protected]