Acqua e gas all’ex Maltinti. Impresa da otto milioni

Un investimento da 8 milioni di euro da parte di Publiacqua per dotare l’area ex Maltinti delle forniture di acqua entro il 2027. E’ l’importante novità che arriva dalla cooperazione tra l’Area Territoriale Pistoia Città Cna Toscana Centro, il Comune di Serravalle Pistoiese e Publiacqua, dopo un anno in cui la Cna è stata chiamata dalle imprese dell’area a rappresentare una pesante e storica situazione di criticità ormai insostenibile. La zona urbanizzata, per la quale le imprese hanno corrisposto gli oneri – come spiega la Cna in una nota –, è stata da sempre priva di acqua potabile e gas metano di rete, due carenze che innescavano grossi problemi di gestione e compromettevano la competitività delle aziende. A questo si è aggiunto un inevitabile deprezzamento del valore degli immobili e dei capannoni, con la beffa aggiuntiva di avere corrisposto a suo tempo “salati” oneri e pagato le tasse. Per questo la Cna ha espresso l’urgente necessità di interventi e di una soluzione definitiva. A distanza di un anno, l’azione congiunta e concertata di Cna Toscana Centro e del Comune di Serravalle ha finalmente avuto un epilogo positivo, e sono stati ottenuti, da Publiacqua, una soluzione e un programma condiviso. L’intervento, per un valore totale di 8 milioni di euro, prevede l’allacciamento da Pontelungo con una nuova direttrice per Masotti e quindi all’area ex Maltinti, e la previsione di fine lavori al massimo entro il 2027. E’ stata condivisa una soluzione ponte con il Comune attraverso la disponibilità di un’adeguata fornitura temporanea e serbatoi a servizio della zona. Soddisfatto il presidente dell’Area Piana Pistoiese di Cna Toscana Centro, Massimo Iozzelli: "Dopo un lungo lavoro di confronto dove abbiamo rappresentato le esigenze pressanti delle imprese che operano in questa area, oggi possiamo dirci contenti di questo primo importantissimo passo avanti che offre un riscontro concreto e tempi certi sugli interventi pubblici necessari alle circa 40 aziende dell’area ex Maltinti, che danno lavoro a oltre 200 addetti. E’ quindi per noi una grande soddisfazione vedere che le nostre richieste hanno trovato accoglimento e ringraziamo soprattutto Publiacqua e l’amministrazione di Serravalle per aver accolto le istanze di queste imprese che potranno operare in un’area produttiva importante e di peso per l’economia del territorio grazie a questa azione congiunta pubblico-privato. Dal canto nostro, comunque, continueremo a monitorare la situazione e i nostri uffici saranno sempre a disposizione".

"Come amministrazione – sottolinea il sindaco Piero Lunardi – abbiamo acquistato 3 cisterne che saranno all’interno della zona industriale nell’attesa che Publiacqua porti l’acqua da Spazzavento a Masotti. In accordo con Publiacqua, verrà messo un contatore dove gli imprenditori potranno accedere con loro autobotti per rifornire le cisterne. Quando fu costruita quest’importante zona industriale, malgrado fossero stati pagati tutti gli oneri, questi lavori non furono mai effettuati. Abbiamo affrontato questa spesa con entusiasmo, consapevoli di dare il nostro contributo a tutti gli imprenditori e ai lavoratori".