Aci Contest La grande festa della fotografia

Sarà una grande festa della fotografia quella che sarà celebrata domenica 21 maggio (dalle ore 17), nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, per la consegna dei premi ai fotografi che hanno vinto l’undicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest. Girata la boa del decennale, il concorso si attesta decisamente fra gli eventi italiani di più alto prestigio e sono i numeri a parlare: hanno partecipato 1801 fotografi (nel 2022 erano stati 1230), con un aumento quindi del 50 per cento di iscrizioni, e le fotografie sono state 4100 (nel 2022 erano 2550). Segno che ormai l’Aci Pistoia Photo Contest è entrato nel cuore di chi ama la fotografia, professionisti e non. La qualità delle opere presentate al concorso, e che hanno superato le diverse fasi della selezione, è stata altissima. La giuria non ha avuto un compito facile. La commissione del Concorso Fotografico dell’Automobile Club di Pistoia era composta dal presidente di Aci Pistoia Antonio Breschi, dal sindaco Alessandro Tomasi e quindi, in ordine alfabetico da: Lucia Agati, giornalista de La Nazione; Fabrizio Antonelli, fotografo; Attilio Gagliardi, fotografo, Alberto Ghizzi Panizza, fotografo Master Nikon School e testimonial Nikon Europa; Carlo Lucarelli fotografo e dirigente Fiaf; Francesca Mangiatordi, fotografa; Francesco Piccolo, pubblicitario, e Gabrio Zannelli, delegato provinciale Pistoia Fiaf.

La cerimonia di domenica, dopo i saluti del direttore di Aci Pistoia Giorgio Bartolini e del presidente Antonio Breschi, vedrà la partecipazione dei grandi nomi tra i fotografi pistoiesi, professionisti che hanno dato lustro alla loro città in tutto il mondo: ci saranno il maestro Aurelio Amendola, premiato alla carriera nell’edizione 2022, e Luca Bracali fotoreporter e regista per tutte le reti Rai. Il premio alla carriera quest’anno sarà conferito a Mario Carnicelli che terrà una lectio magistralis nel corso della cerimonia che sarà condotta dal curatore del concorso, Angelo Fragliasso, che da undici anni si dedica con assoluta passione all’organizzazione di questo evento. Sono attesi anche altri interventi, fra cui quello di Alberto Ghizzi Panizza che parlerà anche del suo più recente e prestigioso incarico, quello di Eso Photo Ambassador Chile, ovvero per il sistema di telescopi del Cile, dove vola almeno un paio di volte all’anno per scattare immagini uniche. Interverranno quindi Francesco Piccolo e Attilio Gagliardi.

"Il nostro desiderio – commenta Fragliasso – è che questo evento, oltre la premiazione, sia una festa della fotografia per tutti e dalla quale tutti possono tornare arricchiti. Siamo estremamente soddisfatti per questa grande partecipazione. I fotografi hanno un età media tra i 40 e i 45 anni, un dato che evidenzia l’evoluzione e la maturità del loro percorso fotografico". Domenica ci sarà anche una diretta Facebook dalla pagina Aci Pistoia Photo Contest, dove sono già state pubblicate le fotografie finaliste.

