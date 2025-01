Accorato appello per la gattina Margot

Margot, una gattina certosina con una macchia bianca sotto la pancia, è scomparsa da casa alle una di giorno del 15 dicembre scorso, al Barba. Per una serie di circostanze, il suo proprietario, Antonio Zaccardi, ritiene che la micina possa aver compiuto questo percorso: Barba, Valenzatico, rotonda della Magia, viale Europa e Casalguidi. Margot potrebbe trovarsi quindi in una di queste zone. Antonio sta percorrendo a piedi da giorni tutte queste strade e sta controllando ogni fossato, sperando di ritrovarla, anche senza vita, almeno si darebbe pace. Tutta la famiglia è affezionatissima a questa gattina, che è sterilizzata e amorosa. In questi giorni c’è stato un gran movimento sui social e tantissime persone hanno condiviso l’appello di Antonio. Ci uniamo anche noi, sperando che l’appello sul giornale possa essere utile. Magari la gattina è stata raccolta e ospitata da qualcuno che non è sui social, ma legge il giornale. Antonio risponde, sempre, a questo numero, che pubblichiamo: 338.7074151. Diamo una mano.

l.a.