Accogliere gli stranieri in Italia. Approfondimento sulla normativa

PISTOIAEssere preparati ad affrontare una questione di grande attualità: l’accoglienza e la disciplina normativa del soggiorno degli stranieri in Italia. È questo lo scopo di un evento formativo che si svolgerà domani, venerdì 9 maggio, dalle 15 alle 18, a Palazzo Buontalenti di Pistoia, in Vicolo dei Pedoni 1. Il tema è "Ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia alla luce della riforma introdotta dal Dl n.145/2024".

Si tratta di un’iniziativa della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli avvocati di Pistoia e della Camera Civile di Pistoia. I lavori si apriranno con i saluti introduttivi della Fondazione Forense e della Camera Civile di Pistoia, poi seguiranno gli interventi dei vari relatori. L’avvocato Roberto Guzzo di Pistoia parlerà delle modifiche al Decreto legislativo 28 gennaio 2008, numero 25. Massimiliano Sturiale (magistrato della sezione immigrazione del Tribunale di Firenze) farà un excursus normativo e giurisprudenziale sulla protezione speciale e convertibilità dei relativi permessi di soggiorno, anche alla luce del decreto Cutro. Migrazione e integrazione: norme e strumenti di acquisizione del titolo di soggiorno per gli stranieri che fanno ingresso in Italia tramite decreto flussi, è il tema che sarà affrontato da Davide De Servi, già dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura di Pistoia. Infine, Fabiano Pesticcio, presidente della cooperativa sociale Gruppo Incontro, parlerà della gestione dell’accoglienza. Modera l’avvocato Gilberto Zini. La partecipazione è gratuita per gli iscritti alla Camera Civile.

Per gli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati la partecipazione all’evento consente di acquisire tre crediti formativi, previa prenotazione tramite il sistema Sfera. Per ogni altra informazione e per iscrizioni, scrivere a [email protected].

Piera Salvi