Abitazioni e strade sott’acqua

Emergenza maltempo anche nel Pistoiese. Nella giornata di ieri la provincia è stata investita da un’ondata di pioggia e grandine che ha fatto dimenticare di essere ormai a un passo dall’estate. Le conseguenze più importanti, come da copione, nella Piana pistoiese. A finire sott’acqua alcune (le solite) strade di Agliana, via Travetta in primis. Sulla carreggiata si sono accumulati in poco tempo diversi centimetri di acqua, acqua che poi ha invaso anche il piano terra di alcune abitazioni. Paura, rabbia ma per fortuna nessuna seria conseguenza. Nel frattempo nel pomeriggio la nostra Montagna è stata interessata, per una quarantina di minuti, da una grandinata intensa che ha fatto temere il peggio per le coltivazioni.