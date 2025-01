Abetone, bilancio delle vacanze con il sorriso: “I numeri sono positivi”

Abetone (Pistoia), 8 gennaio 2025 – Un bilancio positivo quello delle vacanze di Natale per gli impiantisti abetonesi: le nevicate di dicembre, unite alle giornate di bel tempo (almeno fino all’inizio del nuovo anno) hanno fatto registrare un’ottima affluenza sulle piste da sci dell’Abetone e della Doganaccia. “E’ andata decisamente bene - spiega Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce - con un ottimo inizio di stagione i cui risultati sono frutto sia delle nevicate naturali del mese di dicembre sia del lavoro degli impianti di neve programmata. Un mix che ha consentito un buon innevamento e che dimostra che gli investimenti del Governo e della Regione sugli impianti di generazione della neve hanno funzionato e devono essere implementati. Queste vacanze ci confermano che la neve è ancora un prodotto che ‘tira’ – aggiunge poi – e questo vale sia per quanti praticano attività sciistica, sia per coloro che frequentano le nostre montagne senza sci o snowboard ai piedi. Dobbiamo continuare a credere negli Appennini. Resta l’amarezza - conclude Formento - per due situazioni: la viabilità, che si dimostra ancora una volta inadeguata a una località sciistica, con semafori e sensi unici alternati per cantieri fermi da settimane, e il mancato funzionamento degli impianti di innevamento comunali a servizio delle piste Stucchi e Fivizzani, che sono stati completati ma non ancora allacciati alle stazioni di pompaggio”.

Più cauto il presidente della Società Abetone Funivie, Rolando Galli: “La prima settimana delle vacanze è andata molto bene, mentre nella seconda il tempo si è guastato e questo ha avuto inevitabili ricadute sulle presenze. I giorni di Natale sono stati ottimi e hanno fatto tornare un po’ di positività a paesani e addetti ai lavori: la risposta del pubblico è stata molto positiva e questo conferma l’Abetone come una meta sempre appetibile. Purtroppo la situazione pregressa è complicata – mette in chiaro – e non può certo essere sanata con una decina di giorni di ottimo afflusso, ma si tratta pur sempre di un buon segnale che non possiamo che registrare con piacere. In termini di incassi - le parole di Galli - siamo in linea, se non addirittura leggermente sopra, rispetto ad annate comparabili a questa, con presenza di neve durante le vacanze di Natale”.

Vede il bicchiere mezzo pieno anche Ronnie Ceccarelli, della Doganaccia 2000 (che gestisce l’omonima stazione sciistica a monte del paese di Cutigliano). “Queste vacanze di Natale sono andate davvero bene - spiega -: è stato un periodo da incorniciare. Abbiamo avuto una serie di giorni con tempo splendido che ha portato a un grande afflusso di sciatori e semplici visitatori, con incassi più che buoni. Ma la nostra soddisfazione è ancora maggiore perché siamo riusciti a lavorare con numeri buoni anche nei giorni di tempo incerto, a conferma del fatto che le persone sono affezionate alla nostra montagna e la frequentano non solo per attività sportive, ma anche per una semplice escursione, un pranzo in quota, una ciaspolata. Si tratta di segnali molto positivi – conclude con ottimismo – che ci spingono a proseguire nei nostri sforzi”.