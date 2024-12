Capodanno sotto la neve. Pronti per i festeggiamenti

La neve, finalmente, è tornata dopo una lunga assenza e porta con sè un numero importante di amanti della montagna imbiancata all’Abetone. A fianco degli impiantisti, che forniscono l’indispensabile supporto ai divertimenti, ci sono albergatori, ristoratori, insieme ai fornitori di quei servizi necessari perché sia divertimento vero, dai bar ai negozi, fino a noleggiatori e maestri di sci. Questo è l’effetto della neve, che ha anticipato le prenotazioni, segnando un miglioramento rispetto a un anno fa. E il pensiero, naturalmente, va subito ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro e il primo dell’anno.

"La Montagna pistoiese attira sempre per festeggiare l’ultimo dell’anno e adesso, grazie alla neve caduta nelle ultime settimane, ancora di più. Il manto bianco porta in dote risultati positivi per quel che riguarda le prenotazioni, tanto per le strutture alberghiere, quanto per i ristoranti".

Queste sono le riflessioni che emergono dall’ultimo report di Confcommercio, che evidenzia come quest’anno le richieste siano arrivate un po’ prima grazie al meteo, determinando un risultato per ora superiore rispetto a quello di un anno fa. Il soggiorno medio, come evidenziano gli operatori si assesta fra le due le tre notti.

"Per l’ultimo dell’anno – spiega Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – abbiamo una richiesta alta, favorita da un meteo che dovrebbe rimanere ottimale per questo periodo. Si tratta comunque di soggiorni mediamente brevi, collocabili tra le due e le tre notti".

Clarissa Tonarelli, dell’albergo Primula, conferma la tendenza: "Anche per noi le prenotazioni in vista di San Silvestro stanno andando bene. Si tratta specialmente di famiglie che decidono di rimanere qui per due, tre notti". Segnali positivi arrivano anche dalla ristorazione. "Per il cenone di San Silvestro – dice Diletta Innocenti, del ristorante da Fagiolino siamo in linea con l’anno scorso. Verranno per la maggior parte clienti abituali, che ci frequentano in tutto l’arco dell’anno e che hanno prenotato già da tempo".

La Casina, all’Abetone, rimarrà aperta per il pranzo di martedì l 31 dicembre: "Stiamo registrando molte presenze – osserva Valentina Santi –, nell’intero mese di dicembre, come non succedeva da anni. La neve e il bel tempo hanno portato fino a qui un’alta percentuale di turisti stranieri, e adesso stanno arrivando gli italiani, sia le famiglie che gruppi di giovani. Il giudizio è quindi molto buono".

A chiudere il cerchio è il sindaco, Gabriele Bacci: "Siamo tutti contenti, dalle persone con cui ho avuto contatto, il tratto comune è nella soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e l’eccellenza del servizio. Il Comune ha fatto un grande lavoro sulla spalatura e sulla promozione. Abbiamo fatto una ottima operazione di squadra. Era tanto che non si respirava un clima così positivo".

Andrea Nannini