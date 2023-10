Sci, Abetone Multipass non ritocca i listini. I prezzi per la stagione 2023/24

Pistoia, 26 ottobre 2023 – La stagione invernale si avvicina e dalla Montagna Pistoiese arriva la notizia che i prezzi saranno bloccati rispetto all’anno scorso su tutti gli skipass nel comprensorio sciistico. Ad annunciarlo, in una nota, è il Consorzio Abetone Multipass.

Lo stesso Consorzio anticipa che, in concomitanza con la manifestazione Skipass, che si svolgerà a Modena dal 27 al 29 ottobre, verranno effettuati ulteriori sconti. La tradizionale Fiera di Modena - si spiega - sarà l'occasione per presentare a un pubblico nazionale e internazionale le offerte e gli eventi della stagione.

Anche quest'anno sarà possibile acquistare, per tutti i tre giorni della Fiera, skipass giornalieri feriali a 29 euro (invece che a 36 euro on line e 37,50 euro alle biglietterie), giornalieri festivi a 39 euro (anziché 48 on line e 49,50 alle biglietterie), il carnet con quattro giornalieri non consecutivi feriali o festivi a 120 euro e lo stagionale 2023/2024 a 699 euro. Queste promozioni - fa sapere il Consorzio - saranno disponibili solo on line e solo dal 27 al 29 ottobre.

Si potranno acquistare i biglietti sia da casa, collegandosi allo shop on line sul sito www.multipassabetone.it, sia direttamente in Fiera, presso lo stand di Abetone Multipass, collocato all'interno dello spazio di Toscana Promozione - Regione Toscana, dove gli operatori del Consorzio guideranno i clienti nell'acquisto. Rimanendo in tema di acquisti on line, la nuova stagione vedrà un ampliamento delle tipologie di skipass che potranno essere comprati dal sito, evitando così le code alle biglietterie.