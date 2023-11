Abetone e Doganaccia, prima neve: "Pronti ad accogliere gli sciatori"

Ebbene sì, ha fatto la sua comparsa, bianca come sempre, poca come si conviene alla seconda metà di novembre, ma la neve è arrivata. A partire dai 1400 metri salendo verso la vetta il manto bianco racconta l’inizio dell’inverno. Dall’Abetone alla Doganaccia il programma è pronto, gli impianti hanno terminato i collaudi e le stazioni sono in condizione di dare il via alla stagione. "Dal 5 dicembre – spiega Ronni Ceccarelli – saremo aperti, a seconda del meteo avremo attivo il Parco Avventura o gli impianti di risalita, ma il comprensorio darà completa accoglienza agli ospiti. Secondo le previsioni il freddo dovrebbe durare ancora qualche giorno, questo ci permetterebbe di utilizzare l’innevamento artificiale, se l’inizio della prossima settimana porterà un lieve innalzamento delle temperature attiveremo le numerose offerte alternative. Siamo comunque al 100% con tutto quello che serve a soddisfare i visitatori. Per il ponte dell’8 dicembre saremo pronti a una stagione che si preannuncia già come eccellente". Ottimismo anche sul fronte della Val di Luce, a fare il punto è Andrea Formento: "La neve caduta ieri è solo di buon auspicio: troppo poca per parlare di apertura degli impianti. Però l’abbiamo accolta con spirito positivo anche perché, perdurando il freddo potremmo iniziare con la neve programmata. Le previsioni non sembrano negative, quindi per il ponte dell’Immacolata, facendo i debiti scongiuri, gli impianti saranno in funzione".

Andrea Nannini