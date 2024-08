A tutto Settembre. Da Fabio Concato a ’Quelli del Byblos’. Un mese scintillante

Pronto il programma del Settembre quarratino, manifestazione promossa dal Comune di Quarrata in collaborazione con le associazioni del territorio. A partire dal 29 agosto, con l’arrivo in città del luna park, ci saranno 12 giornate con gli eventi principali, ma fino al 27 ottobre proseguiranno i vari eventi collaterali. Quest’anno sarà il cantautore Fabio Concato con il suo Musico ambulante tour il protagonista del concerto in piazza Risorgimento, il 5 settembre, a ingresso gratuito. Ma non sarà l’unico evento musicale in piazza: tornano "Quelli del Byblos" (30 agosto) e quelli del Mamamia in tour (6 settembre), mentre durante gli altri giorni della settimana ci saranno dj set, la serata musicale di beneficenza "Per te", ballo liscio e i Forever 7eventy. Sempre in piazza Risorgimento l’8 settembre ci sarà la sfilata di moda organizzata dai negozi cittadini e il giorno seguente le scuole di danza del territorio daranno un saggio delle loro coreografie. Tra le tante giornate dedicate agli eventi, quella più sentita perché legata alla tradizione sarà il 3 settembre, primo martedì del mese, giorno della festa patronale. Si inizierà con la fiera del bestiame alle 9 nel campo sportivo della chiesa, la messa e alle 11,30 il lancio delle colombe. Dalle 18 in poi in piazza Risorgimento via libera alla Fiera del gusto con i prodotti enogastronomici, in collaborazione con Slow food Pistoia, alle 21 suonerà la Filarmonica Verdi, seguita dalla tombola di Avis Quarrata.

Quest’anno a causa dei lavori al campo sportivo non ci sarà lo spettacolo dei fuochi artificiali. Spazio anche agli eventi per le associazioni sportive locali e per gli appassionati di ciclismo e di calcio: Francesco Moser e Mara Mosole interverranno all’inaugurazione della mostra sul ciclismo il 30 agosto, alle ore 10 alla Civetta (a cura di Amici Casa di Zela, Società ciclistica "Michela Fanini", Federazione ciclistica comitato provinciale di Pistoia, Ocip (Organizzazione ciclistiche pistoiesi), seguita alle ore 13 dalla partenza della prima tappa del giro della Toscana femminile (a cura di Società ciclistica "Michela Fanini). Per il calcio, il 15 settembre sarà ricordato Carlo Ruben Cappellini, con il IV memorial a lui dedicato.

Daniela Gori