A scuola di legalità. In cattedra i finanzieri: "Una lezione sui valori"

Economia e legalità. Si parte dai giovani per costruire il futuro. Il comando provinciale della guardia di finanza e l’ufficio scolastico territoriale di Pistoia hanno organizzato un calendario di incontri, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia, con l’obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento della convivenza civile basata sui valori della Costituzione, della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato tra il comando generale della guardia di finanza ed il ministero dell’istruzione e del merito finalizzato a sviluppare, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, un programma di attività volte a diffondere tra gli alunni e gli studenti il tema della legalità, soprattutto in chiave economicofinanziaria, per porli nelle condizioni di rendersi promotori e protagonisti del miglioramento della società in cui vivono. L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, ai pericoli che si nascondono dietro al commercio ed all’acquisto di prodotti contraffatti e non sicuri, alla pirateria video-musicale e informatica, all’uso di sostanze stupefacenti, ma anche di far meglio conoscere il delicato ruolo attribuito alla guardia di finanza e dei suoi molteplici compiti, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, ricorrendo ad esempi concreti, riscontrabili nella vita quotidiana.

Così, alla scuola primaria Gianni Rodari e nella secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Pistoia, alla presenza del dirigente scolastico professoressa Ester Fagni e della professoressa Miriam Valentino, responsabile dell’ufficio educazione alla legalità dell’ufficio scolastico territoriale di Pistoia, si sono tenuti i primi due incontri delle Fiamme Gialle pistoiesi con gli studenti della provincia, ai quali hanno preso parte circa 200 alunni di 9 classi di quarta e quinta elementare e terza media. Nell’occasione la giovane platea, anche mediante la proiezione di filmati dedicati, ha avuto modo di apprezzare, specie dal punto di vista emozionale, le molteplici attività operative condotte in terra, in mare e in cielo, dalla componente territoriale e specialistica del corpo, illustrate dal tenente Giulia Colagrossi, comandante del nucleo operativo del gruppo Pistoia, e comprenderne l’importante e variegato ruolo svolto al servizio della collettività.

L’esposizione è stata arricchita dalle testimonianze di altri militari del corpo, tra cui quelli del soccorso alpino della guardia di Finanza che hanno descritto agli studenti, rispondendo alle loro curiosità, il quotidiano impegno, a salvaguardia della vita umana ed a garanzia della sicurezza degli abitanti e degli utenti della montagna, come anche quello profuso nel soccorso alle popolazioni colpite da disastri e calamità naturalParticolarmente apprezzata, anche, le performance dei cani da soccorso Nanuk e Kalka, due pastori tedeschi grigioni, rispettivamente di 1 e 4 anni, che hanno suscitato l’entusiasmo dei presenti, prodigandosi in dimostrazioni di abilità nella ricerca di persone e con prove di obbedienza. Al termine degli incontri, ciascun bambino ha anche ricevuto in dono un piccolo ricordo, costituito da gadget e materiale ludico.