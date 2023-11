A Lamporecchio è lutto per Antonino e Teresa

L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per oggi giovedì 9 novembre, in occasione delle esequie dei coniugi Antonino Madonia, di anni 70 e Teresa Perone, di 65 anni, morti nella loro auto mentre – stando a una prima ricostruzione – attraversavano il ponte di via Podere Vitetto. Il funerale si tiene questo pomeriggio, nella chiesa di Cintolese. Nel lutto cittadino, come si legge nell’ordinanza dell’amministrazione comunale di Lamporecchio, tutta la cittadinanza è invitata a tenere comportamenti attinenti con il carattere luttuoso della giornata. Le bandiere del palazzo comunale e degli edifici pubblici del comune di Lamporecchio dovranno essere esposte a mezz’asta e listate a lutto per tutta la giornata. In tutti gli edifici pubblici si terrà, alle 12, un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime.

"Si invitano gli esercizi commerciali ad abbassare le serrande per 15 minuti dalle 14.30 alle 14.45 durante lo svolgimento delle esequie – la nota diffusa ieri –. Un modo ufficiale per ricordare e condividere il dolore per la tragica morte dei coniugi". Sicuramente da Lamporecchio partiranno numerose persone per essere vicini, in un momento così tragico, al dolore dei figli Alessio e Isabella e per tributare loro le più sentite e sincere condoglianze. Le salme di Antonino Madonia e Teresa Perone arrivano da Pistoia alla chiesa di Cintolese, nel comune di Monsummano Terme, alle 11.30. Tre ore di tempo a disposizione per permettere

alle tante persone che li conoscevano di potere fare un ultimo saluto ai due coniugi, molto amati e noti in città, per aver avuto uno storico negozio di macelleria. Le esequie avranno luogo alle 14.30. Dopo la celebrazione del rito funebre, si proseguirà poi per il cimitero di Monsummano Terme dove verranno tumulate le salme.

m.m.