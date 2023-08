A caccia di un giorno d’evasione La ’mappa’ per spiagge e piscine per coloro che non sono in vacanza

Un tuffo d’agosto per dimenticare anche se solo per una giornata l’impossibilità momentanea di una vacanza altrove, che sia in piscina oppure nel mare più vicino. Qualche conto in tasca: la prima opzione potrà costarvi, limitatamente all’ingresso con ombrellone, dai 12 ai 40 euro variabili a seconda dell’impianto ma anche della tipologia di postazione. Una panoramica che abbraccia montagna, collina, provincia e città: l’accesso alla piscina di Maresca ha un costo tra i più popolari che varia dai 12 agli 8 euro a seconda che si tratti di un intero o di un ridotto e che sia un giorno feriale, prefestivo o festivo. A Cantagrillo il listino è vario ma il biglietto standard per un adulto nel fine settimana ammonta a 15 euro, con risparmio sugli abbonamenti e sugli accessi a mezza giornata e la promo del lunedì riservata alle donne, che accedono al costo di 13 euro con drink omaggio. Dai 14 ai 16 euro la richiesta per l’H2Sport di Pontelungo (opzioni varie, come soli ingressi pomeridiani o pacchetti giornalieri family), mentre al Boschetto di Capostrada entrare e trattenersi tutto il giorno costa 15 euro (ridotto a 10 euro per under 14 e forze dell’ordine; gratis i minori di 4), con riduzioni grazie alla formula "4 ore quando vuoi". Alle Forri dal lunedì al sabato si sborsano 20 euro per un tuffo, maggiorati a 27 la domenica, al residence a Castagno di Piteccio 25 euro per un ombrellone con due lettini (35 la domenica e i festivi). Toboga di sei metri, laguna e idromassaggio al Cogis di Montale dove una postazione per l’intera giornata a bordo piscina dal lunedì al sabato costa dai 28 ai 40 euro (che diventano 32 e 45 euro la domenica e i festivi); opzioni ingressi singoli con ombrellone condiviso e accessi di quattro ore. Chiude il viaggio la piscina di Villa Cappugi, dove serve prenotare: per una postazione per l’intera giornata si vanno a spendere 30 euro, 20 per bimbi dai 3 ai 12 anni (gratis sotto i 3).

Qualche chilometro più in là, qui Versilia, dove prendiamo a campione qualche stabilimento balneare in diversi punti della costa. Al Bagno Teresa, zona Darsena di Viareggio un ombrellone giornaliero costa tra i 30 e i 40 euro, che scendono a 25 ai bagni Dora e Carla sulla passeggiata a mare. Accattivante promozione per i single al Bagno Duilio di Viareggio dove l’ingresso è fissato a 12 euro (ma i posti sono ovviamente contingentati e non sempre disponibili), mentre un giornaliero standard può costare 22 o 25 euro (nella sola settimana 11-20 agosto). Coccole e comfort al Bagno Teresita dove si spendono 60 euro a persona (ma agosto è già tutto esaurito), mentre la richiesta per una postazione al bagno Aretusa di Marina di Pietrasanta è di 30 euro, che diventano 50 per il Bagno Firenze, stessa zona. Quaranta euro per la richiesta a giornata al bagno Riviera di Marina di Pietrasanta, saltiamo invece il Forte, notoriamente più caro e ci spostiamo a Marina di Massa, dove i prezzi oscillano tra i 20 e i 40 euro a giornata. Le offerte Groupon restano un’opzione possibile, con convenienza anche sul fine settimana. Gli sconti a volte superano il 40% ed è possibile accaparrarsi una postazione a prezzi contenuti: al bagno Maber di Viareggio nei pressi della Pineta di Ponente e al bagno Argo al Lido si possono spendere anche 18,90 euro (dal lunedì al venerdì, compreso light lunch per due) che diventano 26,90 nel weekend, che diventano rispettivamente 19,90 euro e 24,90 al Nilo Beach di Lido di Camaiore.

l.m.