A caccia dell’impennata. Il turismo aumenta i giri dopo un luglio discreto

Il turismo sulla Montagna pistoiese si prepara a decollare nel mese di agosto. Almeno è questa la speranza degli albergatori che, fino ad oggi, hanno fatto i conti con una stagione sufficiente, ma non da tutto esaurito. Adesso però, il grande caldo avvertito nelle città, unito alle ferie che arrivano per molti, può dare la spinta. È quello che emerge dall’ultimo report di Confcommercio sulla situazione del settore, raccontata direttamente dalle strutture.

"La stagione è partita – dice Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – e il caldo che si fa sentire nelle città ci aiuta, perché in molti sono in cerca di refrigerio. Questo, per il momento, ha determinato richieste specialmente per i weekend, ma adesso che stanno iniziando le ferie per molti, arrivano anche prenotazioni infrasettimanali. Il target è quello di famiglie con bambini o anche clienti singoli, quasi completamente italiani. Non restano più di 3-4 notti. Rispetto ad un anno fa riscontriamo un leggero calo di presenze, almeno fino alla scorsa settimana, ma stiamo anche vedendo che le vacanze sono sempre più spezzettate, non sono più soltanto lunghi periodi continuativi".

Secondo Clarissa Tonarelli, dell’albergo Primula, "Il lavoro sta andando abbastanza bene, specialmente grazie alla nostra clientela storica, che resta più a lungo, mentre gli altri turisti trascorrono qui non più di 2-3 notti. Anche noi accogliamo quasi solamente italiani e riscontriamo che il caldo ha cominciato a fare davvero la differenza dall’ultimo weeekend".

Più cauto Giuliano Tonarelli, di Villa Patrizia: "La stagione non è ancora decollata del tutto. Noi stiamo accogliendo i clienti storici, ma vediamo che manca un ricambio. Le alte temperature nelle città, per quello che ci riguarda, hanno inciso finora relativamente. Chi viene resta per 2-3 notti, per ora non di più. Andava meglio un anno fa, ma confidiamo nel resto del mese di agosto, anche perché la Montagna offre passeggiate nel verde e giornate fresche. Considerate le difficoltà ormai croniche degli inverni ed estati non esplosive, penso sia necessario che le istituzioni incentivino quanto più possibile la presenza di nuovi residenti: un posto animato tutto l’anno è anche un posto più attrattivo".

"La stagione estiva – è il commento del presidente del Consorzio Apm, Rolando Galli - è iniziata bene, sulla spinta delle elevate temperature e degli eventi organizzati, come la Pistoia Abetone e la Coppa Italia di mountain bike enduro. Le iniziative non mancano anche per il mese d’agosto e, dopo il grande successo della giornata Pucciniana, tornano le cene in quota al rifugio dell’ovovia il 10 (domani, ndr), il 17 e il 21 agosto, quest’anno ulteriormente allargate ad un pubblico più giovane con l’aperitivo Sunset, previsto per l’11. Speriamo quindi che, come da tradizione, ci siano sempre più turisti che vorranno godere della montagna già dai prossimi giorni".