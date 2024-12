23 dicembre in classe. Senza linee bus dedicate

Alcuni istituti superiori del territorio, per calendario e scelta interna, saranno aperti anche nella giornata di domani per svolgere l’ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze di Natale ma c’è in arrivo una sorpresa tutt’altro che gradita: le corse di linea prettamente scolastiche non saranno effettuate perché non sono state fatte le dovute comunicazioni ad Autolinee Toscane, che gestisce il servizio. E’ vero che non c’è uniformità di calendario a livello generale ma la problematica non è di poco conto: la notizia è emersa all’interno del consiglio provinciale di venerdì scorso per una comunicazione fatta dal consigliere di maggioranza, nonché sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi. "Ho appreso con dispiacere, dopo un colloquio effettuato col consigliere delegato Matteo Giusti, di questa novità tutt’altro che positiva ovvero che le scuole aperte non potranno usufruire dei servizi aggiuntivi del Tpl che, invece, ci sono quotidianamente – ammette lo stesso Nicola Tesi – la stessa cosa è già prevista per un altro paio di date nel corso del nuovo anno. Come si sono reperite le risorse pari a circa 50mila euro per Pontenuovo, ritengo che sia doveroso coprire questi vuoti che al momento sono previsti nel calendario e tutto perché ci sono orari diversi nelle singole scuole". Durante i lavori in aula, da regolamento sulle comunicazioni, non si è aperto alcun tipo di dibattito ma lo stesso consigliere Tesi ha chiesto massima rapidità e concretezza da parte della Provincia, su un argomento così delicato. "La ritengo una cosa, purtroppo, non accettabile e chiedo a gran voce che si trovino i fondi necessari per correggere l’errore, almeno per il 2025, visto che per quanto succederà domani non siamo più in tempo – conclude Tesi – Inoltre, è opportuno anche far sapere quello che è il destino della linea 851 che, il sabato e la domenica pur coinvolgendo nel suo tracciato tutta la Valdinievole con Ponte Buggianese, Massa e Cozzile e Chiesina Uzzanese, non consente il collegamento né con Lucca né con Montecatini: è un qualcosa che avevo già chiesto venisse sanato, e richiesto ad Autolinee Toscane, anche in precedenza ma per ora niente si è mosso".

S.M.