Wizz Air inaugura la rotta Pisa-Varsavia: tre voli a settimana verso la capitale polacca

Pisa, 2 aprile 2025 – È decollato ufficialmente il primo volo della nuova rotta che collega direttamente Pisa a Varsavia, capitale della Polonia. A operarlo è Wizz Air, compagnia aerea leader nel segmento low cost e considerata la più ecosostenibile dell’area Emea. Il nuovo collegamento sarà attivo tre volte a settimana – ogni martedì, giovedì e sabato – con biglietti già disponibili a partire da 29,99 euro. La tratta Pisa-Varsavia si inserisce in un più ampio piano di espansione della compagnia ungherese, che per la stagione estiva 2025 prevede oltre 200 rotte da e per l’Italia, con una capacità complessiva di oltre 13 milioni di posti. “Siamo entusiasti di aver inaugurato la nuova rotta tra Pisa e Varsavia, offrendo ai passeggeri della regione toscana un accesso diretto alla vibrante capitale polacca – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air –. Con questa nuova connessione, Wizz Air conferma il suo impegno a rafforzare la propria rete in Italia”. Soddisfazione anche da parte di Toscana Aeroporti: “Accogliamo con entusiasmo il nuovo volo Pisa-Varsavia operato da Wizz Air. Si tratta di un collegamento strategico che arricchisce ulteriormente l’offerta estiva del nostro scalo. La Polonia è un mercato in crescita e l’apertura di questa rotta conferma il nostro impegno nel favorire l’accessibilità tra la Toscana e l’Europa”. Con questa nuova connessione, salgono a quasi trenta le rotte operate da Wizz Air tra Italia e Polonia. Una rete in costante espansione che rafforza il ruolo dell’aeroporto Galileo Galilei come hub di riferimento per il traffico internazionale, sia turistico che business.