Vespa club, successo della 11esima tappa notturna Pisa-Lucca-Abetone

Pisa, 16 luglio 2024 - Oltre 240 partecipanti provenienti da tutta Italia nella 11esima tappa notturna Pisa – Lucca- Abetone “Memorial Renzo Nelli”, a 22 anni dalla sua prima edizione, La notte, le stelle, il profumo della montagna assieme alla passione ed all’entusiasmo, sono stati gli ingredienti vincenti che hanno reso questo evento sempre più “affascinante”.

La mattina di domenica 14 Luglio alle 03.30 i vespisti hanno fatto rientro a Pisa dopo le soste previste nella cittadina Termale di Bagni di Lucca, al passo dell’Abetone (1388 metri s.l.m.) ed al ponte del Diavolo in località Borgo a Mozzano; proprio al Passo dell’abetone si sono svolte, in presenza dell’autorità locali, le premiazioni dei partecipanti che hanno visto ben 14 Vespa Club provenienti dalla Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia. Il Trofeo del primo posto se lo aggiudica per questa 22esima edizione il Vespa Club Trieste per Km percorsi. Tra i premi speciali, Gianfranco Gemmi del Vespa Club Pontedera per aver raggiunto il passo dell’Abetone “in scioltezza” nonostante i suoi 80 anni; per le quote rosa, Chiarle Stefania del Vespa club di Acqui Terme e Bellini Deborah di Legnago.

"Un infinito ringraziamento - scrivono i promotori dell'iniziativa -, per il successo ottenuto va rivolto a tutti i Vespisti partecipanti, al consiglio direttivo ed allo staff del Vespa Club Pisa per l’enorme lavoro svolto, al servizio tecnico del nostro concessionario Piaggio "Motorteam", all'Amministrazione Comunale di Pisa e al Corpo della Polizia Municipale, al Comune di Bagni di Lucca ed alla Pro Loco, al Circolo dei Forestieri, a Confcommercio Pisa e alla Croce Rossa Italiana Pisa, al Comune di Abetone Cutigliano ed al Bar lupo Bianco".