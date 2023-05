Tumori, l’importanza di gestire i nuovi farmaci

Pisa, 28 maggio 2023 – Per la lotta contro il cancro esistono farmaci di ultima generazione, ma come gestirli al meglio? A Procida ne ha parlato Romano Dainesi, ordinario di farmacologia clinica dell'Università di Pisa, che ha fatto il punto sulla gestione ottimale dei nuovi famaci in oncologia.

A questo proposito, il dibattito si è focalizzato sulle problematiche relative alla possibilità di assicurare da parte del sistema sanitario le cure prolungate per i pazienti oncologici, che rappresenteranno nel prossimo futuro una spesa equivalente allo 0,5% del Pil, ovvero un decimo circa della spesa sanitaria italiana.

Per il secondo anno consecutivo oncologi, esperti, e manager della sanità, provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Procida per aggiornare il manifesto che ha l'obiettivo di promuovere l'attenzione sullo stato della lotta al cancro, con le prospettive e le necessità dell'oncologia italiana. Molte le novità significative e confortanti soprattutto grazie alla introduzione di nuovi farmaci, per i quali tuttavia si apre il delicato capitolo della sostenibilità economica.

“Effettivamente - dichiara l'oncologa Cecilia Nisticò - il cancro è una malattia cronica e nella nostra Asl di Frosinone stiamo lavorando per una assistenza integrata che raggiunga i pazienti in ogni parte del territorio”. Paolo Bronzato, direttore della rete oncologica della Liguria, aggiunge: “L'accesso alla sperimentazione clinica dei nuovi farmaci deve essere considerata parte integrante dell'assistenza e garantita in tutti i centri e non limitata ai grandi istituti”.

Giuseppe Profiti, manager che ha accettato la sfida di risanare la sanità calabrese, ha fornito dati preoccupanti sulla sostenibilità del sistema nel prossimo futuro in rapporto all'invecchiamento delle popolazione e alle risorse disponibili. Tra le linee di intervento proposte dunque dagli esperti, percorsi di cura basati sulla appropriatezza e la realizzazione di vere reti oncologiche che comprendano percorsi ospedalieri e territoriali integrati. E ancora: accesso facilitato alle sperimentazioni cliniche per tutti i centri, rafforzamento delle cure palliative, prevenzione diffusa e screening oncologico.

“É il momento delle scelte, della revisione dei sistemi delle regole per garantire un'assistenza appropriata e quindi maggiormente sostenibile. Un aiuto - concludono gli esperti - è rappresentato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della completa informatizzazione del sistema, resi disponibili dal Pnrr”.

Maurizio Costanzo