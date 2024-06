Tentata estorsione in tabaccheria: arrestato un uomo a Pontedera

Pisa, 12 giugno 2024 - I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo responsabile di tentata estorsione aggravata, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri lunedì 11 giugno in una tabaccheria della Valdera. Un uomo è entrato nell'esercizio commerciale pretendendo un pacchetto di sigarette gratuitamente e minacciando di danneggiare il locale in caso di rifiuto. Al diniego degli esercenti, l'uomo ha deturpato il locale e si è dato alla fuga. Allertati dal numero di emergenza "112 NUE", i militari della Stazione di Pontedera, con il supporto della polizia municipale locale, hanno immediatamente avviato le ricerche, individuando il soggetto in una strada poco distante dal luogo dell'evento. Nel tentativo di sottrarsi all'arresto, l'uomo ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti della polizia municipale. Nonostante ciò, il personale intervenuto è riuscito a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici del Comando Carabinieri di Pontedera. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Pisa, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria pisana.