Tentano di occupare un appartamento delle case popolari: due fermati dalla Polizia

Pisa, 24 giugno 2023 – Ieri sera, 23 giugno, alle ore 20 una pattuglia della squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Veneziano dopo che i residenti del condominio avevano segnalato due persone che stavano tentando di occupare un appartamento delle case popolari della società Apes.

Sul posto sono stati rintracciati i due corrispondenti alla descrizione che cercavano di allontanarsi. Sono stati fermati e identificati i due giovani che provenivano dall’est Europa, in regola con il soggiorno. La tempestiva segnalazione ed il repentino intervento della Polizia ha evitato danni all’immobile. A carico di entrambi i soggetti è stata redatta comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di terreni ed edifici, in attesa di denuncia da parte di Apes.

