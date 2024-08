Tuscany Games, tutto pronto per la settima edizione

Pisa, 28 agosto 2024 - La settima edizione dei Tuscany Games è ormai alle porte, confermandosi un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e fitness della Toscana e non solo. Questo evento, che si terrà a Ponsacco il 21 e 22 settembre 2024, è diventato un punto di riferimento per la community, dove divertimento, condivisione ed emozioni forti sono al centro di ogni competizione. Anche quest'anno, il format della manifestazione ricalca quello delle edizioni precedenti, con una chiara suddivisione tra la divisione INDIVIDUAL, riservata agli atleti delle categorie Elite e Regular, e la divisione a TEAM, destinata agli atleti delle categorie Experience, Master 70+ e Master 80+. Gli atleti hanno già iniziato le qualifiche online, che selezioneranno i finalisti pronti a sfidarsi dal vivo nella fase conclusiva dell'evento, prevista per settembre. La fase live dei Tuscany Games si articolerà in due giorni intensi di gare, durante i quali gli atleti saranno messi alla prova su quattro diversi Workout: tre il sabato e uno la domenica. Le prove si svolgeranno su campi gara sia OUTDOOR che INDOOR, offrendo una varietà di scenari che contribuiranno a rendere l'esperienza ancora più avvincente. Al termine delle quattro prove, i sei migliori atleti di ogni categoria si affronteranno nella FINALE, da cui emergeranno i vincitori assoluti della competizione. Questi avranno l'opportunità di proseguire la loro carriera sportiva nel circuito AFFI, un ulteriore traguardo per gli atleti più meritevoli. L'evento, patrocinato dalla nuova amministrazione comunale di Ponsacco, richiamerà circa 250 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a mettersi alla prova in questa sfida di CrossTraining. Il centro nevralgico della competizione sarà la palestra Seven Sins di Ponsacco, che ospiterà gran parte delle prove, sia al chiuso che all'aperto. Se i lavori nella nuova piazza di Ponsacco saranno completati in tempo, alcune delle sfide potrebbero svolgersi proprio in questa nuova location, aggiungendo un ulteriore elemento di novità all'evento. L'impatto dell'evento non si limiterà agli atleti in gara: si prevede infatti un afflusso di 600-700 persone tra accompagnatori, vendor di abbigliamento e materiale sportivo, food truck e stand di integratori. I Tuscany Games, grazie al supporto di sponsor di rilievo come Caseificio Busti, eccellenza toscana, Case & Co di Ponsacco, e WebAce Digital House, promettono di essere un'occasione unica per vivere due giorni di sport e comunità, celebrando insieme la passione e la dedizione che animano questo evento.

Michele Bufalino