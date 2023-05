Rally degli abeti e dell’Abetone da sogno per la Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 23 maggio 2023 – Week end ricco di soddisfazione per la Squadra Corse Città di Pisa che al Rally degli Abeti e dell’Abetone, terzo appuntamento della Coppa Rally Vi zona dei sette in calendario, ha colto la sesta posizione tra le ventuno scuderie classificate grazie alle prestazioni dei tre equipaggi presenti: Ticciati-Buglisi su Peugeot 208 R2, Marchetti-Parducci e Pucciani-Salvucci entrambi su MG ZR 105.

Vittoria di Lorenzo Ticciati e Federico Buglisi nella classifica Under 25 con la Peugeot 208 R2 oltre che sesta posizione di classe. "Una gara complicata - dice Ticciati alla fine della gara e prosegue - le condizioni delle strade erano difficili, specie nella giornata di sabato la pioggia ha condizionato tutto lo svolgimento. E’ stato necessaria l’effettuazione di qualche prova per adattarmi a questo fondo e nella seconda giornata i tempi sono migliorati. Sto prendendo piano piano confidenza con la macchina che richiede una guida professionale e poterci stare sopra per prendere gli automatismi necessari e sfruttarla così al meglio. C’è sempre un po' di lavoro da fare, ma siamo sulla buona strada. La Laser Prom015 come sempre, mi ha fornito una vettura eccezionale".

Soddisfatto del bel risultato Roberto Marchetti che con Juri Parducci divideva l’usuale MG ZR 105 curata dalla R C Val di Lago, ecco le parole del pilota: "Una bella gara, pur insidiosa e difficile. Ci siamo adattati al fondo variabile, viscido e sporco del sabato e asciutto e veloce della domenica. Abbiamo rinforzato la leader ship sia nella Coppa Rally VI zona sia nel Campionato Toscano Rally, la stagione è sempre lunga, ma la base è buona".

L’esordiente Paolo Pucciani è anch’egli contento non tanto del risultato, quanto della nuova esperienza che lo ha visto per la prima volta alla guida (di una MG ZR 105 classe N1) ben adattandosi a questo sconosciuto ruolo di pilota. "Sono contento veramente di questa nuova esperienza, mi sono trovato benissimo - dice entusiasta alla fine della gara e prosegue - inoltre ho corso in tutte le condizioni di fondo possibili: strade sporche, con la pioggia, asciutte e di notte. Un’esperienza fantastica, un bel regalo per i miei 50 anni. Ringrazio i fratelli Selmi che mi hanno fornito una macchina affidabile, gli amici che mi hanno seguito con curiosità e i miei familiari che mi hanno sostenuto". Sfortunata la gara dell’ormai esperto co-pilota Daniele Pettinari che era a dettare le note al pilota locale Vespesiani che ha subito il ritiro ad una prova dal termine quando era in zona podio di classe.

Quindi una trasferta più che positiva per il sodalizio pisano che si sta preparando per i prossimi appuntamenti del Rally di Campagnolo per le storiche e del Reggello per le moderne e storiche, oltre che per le prime fasi organizzative del Raduno di Autostoriche per il 9 settembre denominato Villa Rondini Classic Car MDC che la Squadra Corse Città di Pisa sta imbastendo e che interesserà Pisa e Marina di Pisa che sarà il fulcro della manifestazione.