“Rally-amo”: grande successo per la giornata di motori e inclusione

Pisa, 2 maggio 2024 – Una giornata memorabile quella trascorsa a Pisa con l’evento Rally-Amo che ha dato la possibilità di avvicinare al mondo dei rally, a prescindere dalle proprie abilità, i ragazzi della Associazione ASD EPS Eppur Si Muove alla Squadra Corse Città di Pisa. Un’unione di intenti che ha permesso la fusione di queste due realtà pisane per una giornata, consentendo ai giovani della Associazione Eppur SI Muove di essere per un giorno improvvisati navigatori dei piloti del sodalizio pisano sia con macchine da rally che con un paio di Super Car da sogno che hanno fatta da Taxi lungo il tratto di Lungarno Galileo Galilei chiuso al traffico per l’occasione.

È stata così offerta un’esperienza unica ai passeggeri che si sono succeduti nel lungo pomeriggio ed oltre ai ragazzi dell’associazione hanno potuto provare l’inedita esperienza anche ragazzi di altre associazioni, i familiari e successivamente anche il pubblico numeroso ed incuriosito che ha affollato Ponte di Mezzo e Lungarno Galilei. Una manifestazione che ha coinvolto tutta la popolazione e che ha ottenuto lo scopo prefissato di forte messaggio inclusione percepito ampiamente da tutti coloro che vi ci si sono avvicinati.

Tra gli spettatori sono diventati attori con molto entusiasmo anche Frida Scarpa assessore allo Sport, Giulia Gambini assessore alle politiche ambientali e sostenibilità. Entrambe sono state catapultate dentro le vetture da rally effettuando il giro previsto per i partecipanti uscendo da questa esperienza entusiaste ed emozionate. Analoghe emozioni anche per i familiari dei ragazzi dell’associazione tra cui la coordinatrice Eva Maria Ferral.

Quindi un evento che potrebbe essere replicato in futuro visto l’enorme interesse che ha mosso e che ha avuto il prezioso Patrocinio del Comune di Pisa e dell’AC Pisa che ha fornito anche un simulatore di guida ampiamente sfruttato durante la giornata di Rally-Amo. È stato quindi dato risalto all’attività della Associazione Eppur Si Muove che ha la finalità di promozione sociale nata nel 2016 che si occupa di arricchire il tempo libero di ragazzi e ragazze disabili mantenendo e/o stimolando le abilità del singolo oltre che di proporre non solo ai ragazzi, ma anche a tutta la famiglia supporto psicologico e progetti di coinvolgimento nelle scuole, formazione per i docenti, per i genitori con le attività più variegate e creative come laboratori teatrali, pittura creativa, musicale e molto altro.

“Un’esperienza unica - dice Massimo Salvucci della Squadra Corse Città di Pisa e prosegue - non pensavamo di riuscire a coinvolgere così tante persone. L’Associazione Eppur Si Muove è stata fantastica e ci ha permesso di conoscere in maniera diretta una realtà importante, Il sorriso dei ragazzi e i loro occhi pieni di gioia e vitalità hanno trasformato la giornata ricca di emozioni momento per momento. Contiamo di ripeterlo”.

Soddisfazione anche da parte della Associazione Eppur Si Muove che tramite la coordinatrice Eva Maria Ferral ha così commentato l’evento: “Un esempio di collaborazione e voglia di fare da parte di tutti gli organizzatori hanno reso possibile quello che ci sembrava impossibile. Donare ai nostri ragazzi e tutti i presenti momenti di emozione e superamento dei propri limiti e condividere un pomeriggio fantastico dove ognuno indipendentemente della sua condizione fisica e cognitiva ha potuto sperimentare uno sport che difficilmente avrebbe potuto provare senza il grande contributo della Squadra Corse Città di Pisa e i loro piloti. Ci auguriamo che questa occasione sia solo la prima di tanti altri appuntamenti”. Quindi una giornata di grande successo che ha evidenziato come l’inclusione sia possibile in qualsiasi attività con la semplice volontà di tutti e che chiunque può contribuire a renderla fattibile.