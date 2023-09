"Pisa: Oltre mille alla volta del Mapei Stadium Reggio Emilia"

Oltre mille supporters raggiungeranno nel tardo pomeriggio Reggio Emilia per assistere dal vivo alla gara del "Mapei Stadium". Dopo quella di Modena si tratta della trasferta, per il momento, più seguita dalla passione del popolo nerazzurro. Lo Sporting Club si trova a disputare il trentesimo incrocio in gare ufficiali in casa della Reggiana: il bilancio complessivo evidenzia appena 3 vittorie, a cui fanno fronte ben 16 sconfitte e 10 pareggi. Nell’ultima gara disputata in Emilia le due formazioni si spartirono la posta in palio: il 27 settembre del 2020 il match d’esordio del campionato cadetto terminò 2-2. Per ritrovare un successo pisano bisogna risalire fino al 23 dicembre 2000, quando Pisa e Reggiana militavano in C1. La formazione guidata da Francesco D’Arrigo si impose 2-1 grazie alle reti siglate da Massimiliano Belluomini e Alessandro Frau. Ritornando all’estrema attualità, per la sfida di stasera Alessandro Nesta non dovrebbe riuscire a recuperare il difensore Da Riva, a corto di condizione come il compagno di reparto Melegoni. Una chance dal 1’ potrebbe averla Pettinari in attacco, rimasto a secco nella travolgente vittoria di sabato scorso contro lo Spezia, al fianco di Cedric Gondo. Nelle sei partite fin qui disputate i granata hanno incassato ben 9 reti, 5 delle quali sul terreno amico dove non sono mai riusciti a terminare una gara con la porta inviolata e la casella delle vittorie è ancora ferma allo zero. Fa da contraltare una discreta qualità offensiva (3 gol siglati in 180’ casalinghi), con 7 marcature messe a segno grazie al 4-3-1-2 disegnato dall’ex difensore del Milan, al primo anno sulla panchina del club emiliano.

M.A.