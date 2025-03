La Staffetta di Primavera a Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 23 marzo 2025 – Nonostante l'allerta meteo abbia scoraggiato alcuni partecipanti, la 36esima edizione della Staffetta di Primavera ha visto sfidarsi ben 94 squadre sui tre cambi previsti.

Il format della gara è rimasto invariato, con partenza e arrivo all'interno del Circolo Ortaccio di Vicopisano. Il percorso, lungo 3,7 km per ogni frazionista, si è sviluppato su un primo tratto di 2 km di falsopiano asfaltato, per poi entrare nel tratto sterrato. Gli ultimi 700 metri, particolarmente impegnativi, hanno attraversato il suggestivo borgo medievale con una breve ma intensa salita finale. Fondamentale il contributo della Podistica Le Sbarre, che ha schierato ben 70 volontari per garantire la perfetta organizzazione dell’evento, dalla preparazione dei pacchi gara alla gestione del percorso e delle zone di cambio. Soddisfazione piena da parte del presidente Silvio Mura, che ha evidenziato il grande numero di partecipanti e il successo della manifestazione, trasformando una giornata inizialmente incerta in una vera festa dello sport.

A documentare l'evento con immagini suggestive, il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un sorriso.