Calcio. Terza Categoria: girone A giallorosso

Pisa 26 febbraio 2025 – Il girone A di Terza Categoria non può che parlare della capolista Porta a Lucca. I giallorossi vincono allo scadere il derby pisano contro il Pisa Ovest per 2 – 1 e collezionano la loro sedicesima vittoria stagionale che, sommata ai quattro pareggi portano la squadra a quota cinquantadue punti in classifica, ancora imbattuta e con diciotto punti di vantaggio sulla seconda Via di Corte. Le reti di Domenici e Bahiti determinano il successo della squadra di mister Micomonaco capace di segnare sin qui quarantacinque reti (miglior attacco) e di subirne tredici (miglior difesa). Nel prossimo turno trasferta a Pappiana.

Al secondo posto come visto il Via di Corte che pareggia in casa contro il Fabbrica per 2 – 2. Al terzo posto Ponteginori e Lajatico che nello scontro diretto giocato a Lajatico si dividono la posta in palio con due reti per parte (2 – 2). Un solo punto divide le squadre dal Via di Corte. Quinta piazza play-off per il Pappiana sconfitto 4 – 2 a Montefoscoli dai padroni di casa che con la doppietta di Marinari e le reti di Giuntini e del subentrato Gherardini si portano a trenta punti agganciando Pisa Ovest e Fabbrica al settimo posto.

Il Marciana di mister Giannetti, fresco vincitore della Coppa Provinciale di Categoria, festeggia a Legoli contro l’ultima della classe vincendo per 2 – 4 ed assestandosi al sesto posto in classifica ad una sola lunghezza dal Pappiana quinto. La Bellani vince 3 – 1 contro il CB Pisa e si guadagna la terzultima posizione con dieci punti, quattro in più degli avversari e del Legoli che chiudono la classifica con sei punti. Una rete di Lossi consegna al Filettole la vittoria (0 – 1) sul campo di una Popolare Cep in caduta libera dopo l’ottimo inizio di stagione: un solo punto separa le due compagini. Padroni di casa che chiudono la gara in otto. Tra Ospedalieri e Marinese al Comunale di Putignano finisce 1 – 1 con le reti di Cozzupoli e Bucci.

Il prossimo turno vede la sfida tra le ultime della classe CB Pisa e Legoli ed il derby Popolare Cep – Pisa Ovest. Il Filettole ospita al ‘Ridondelli’ la Bellani, mentre il Montefoscoli gioca sul campo del Ponteginori. Gli Ospedalieri giocano a Fabbrica, mentre c’è attesa per il derby Via di Corte – Marciana.