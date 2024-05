Calcio. Promozione: Urbino chiude con la vittora

Pisa 6 maggio 2024 – In Promozione l’Urbino Taccola chiude la propria stagione con una vittoria. Un successo interno allo Stadio Comunale ‘Taccola’ di Uliveto Terme contro gli ospiti del Saline. Una sfida combattuta che termina 2 – 1 per i biancorossi con le tre reti in poco più di mezzora, la prima di gioco. Aprono le danze gli ospiti che dopo undici minuti sbloccano la gara grazie ad una rete di Passalacqua. Al 22’ su calcio di rigore Castellacci ristabilisce la parità, mentre al 34’ ecco la rete di Salvadori che decide la sfida. L’Urbino di mister Roberto Taccola chiude la stagione all’ottavo posto con quarantuno punti all’attivo (undici vittorie, altrettante sconfitte ed otto pareggi).Il campionato ha visto promeggiare due corazzate: San Miniato Basso e Sestese che hanno totalizzato la bellezza di settantaquattro punti. Sarà ora lo spareggio a decretare la squadra campione che sarà promossa in Eccellenza. Questo il tabellino della partita, l’ultima della stagione 2023/24. Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Bertolini, Baldini, Salvadori. A disposizione Mani, Ferrera, Taglioli Le., Cioni, Rocchi, Benvenuti, Desideri, Oshadogan, Antoni. All. Taccola Saline: Ioele, Ciurli, Franceschi, Dell Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disposizione Frongillo, Borri, Zaccheo, Pappalardo, Rigoni, Braccini, Piu, Doda. All. Ciricosta Arbitro: Sarchini di Firenze Marcatori: 11' Passalacqua, 22' rig.Castellacci, 34' Salvadori