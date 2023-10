Calcio. Promozione: ad Uliveto ecco il San Miniato

Pisa 14 ottobre 2023 – Finale amaro per l’Urbino Taccola. La quarta giornata di andata del campionato di Promozione ha registrato una sconfitta nel finale di gara per Urbino Taccola allo Stadio “La Magona d’Italia” contro i padroni di casa dell’Atletico Piombino. Ulivetesi con sei punti in quattro gare: due vittorie interne e due sconfitte esterne. Quando le lancette dell’orologio lasciavano presagire un pareggio a reti bianche, la squadra di mister Roberto Taccola, squalificato per l’occasione, ha subito a tre minuti dalla fine la rete di Mori ed allo scadere il raddoppio del subentrato Papa. Un ritorno a casa non certo esaltante dal punto di vista morale per la compagine ulivetese che adesso torna in campo tra le mura amiche per la quinta giornata del campionato di Promozione per ritrovare se stessa come le altre due volte che ha giocato e vinto ad Uliveto. Allo Stadio ‘Taccola’ però questa volta arriva un brutto cliente, la capolista San Miniato Basso autentica corazzata di questo campionato. In Prima Categoria la capolista San Giuliano è ospite della nobile decaduta Forcoli (si gioca in posticipo alle ore 18). Gara difficile per la squadra di mister Roventini che troverà una squadra desiderosa di riscatto dopo essere stata travolta domenica scorsa in maniera clamorsa per 5 – 1 contro la matricola neopromossa Montenero. Il Fornacette cerca la prima vittoria stagionale contro il fanalino di coda La Cella, ancora a zero punti. in bilico la posizione del tecnico Frau che potrebbe non essere più sulla panchina della neopromossa squadra di Porta Fiorentina (ore 15.30 come tutte le altre). Il San Frediano, dopo tre sconfitte consecutive, attende allo Stadio ‘Parra’ la formazione ospite della Pecciolese che ha un punto in più dei rossoblù. Il Calci di mister Pagano fa visita alla Sanromanese: due squadre che hanno gli stessi punti (sette), con due vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Il Tirrenia infine attende al Comunale di Marina di Pisa la matricola terribile Montenero. A rischio rinvio invece la sfida tra la Torrelaghese ed il Ponsacco 1920 a causa del terribile lutto che ha colpito il mister rossoblù Manuel Simonetti. Venerdì pomeriggio infatti il tecnico ha perso il figlio diciassettenne in una tragedia a Fornacette nel Comune di Calcinaia: un crollo in un casolare abbandonato lo ha lasciato a terra. Fabrizio Impeduglia