Al via il campionato di Bocce

Pisa, 25 ottobre 2024 - Al via la prossima settimana il Campionato di Bocce a squadre del Gioco Tradizionale dello Striscio, organizzato ormai da anni nella Provincia di Pisa dalla Federazione Italiana Bocce, in collaborazione con il Circolo Arci di Cenaia. Ben 10 le squadre al via, una in più rispetto all'ultima edizione dello scorso anno, a rappresentare le province di Pisa e di Livorno, con tre circoli coinvolti: oltre quello di Cenaia, si giocherà anche a Montecalvoli (Circolo La Perla) e a Stagno (Circolo La Pineta). Alle 9 squadre della scorsa stagione (Circolo La Pineta, Laghetto Pardossi, La Perla Vico, Pisa Bocce, La Perla Montecalvoli, Guasticce, Cenaia Bocce, Alimentari Bar Sport Cenaia e Bocciofila Cenaiese) torna nel campionato la squadra del Capannoli, già presente alcuni anni fa in questa competizione.

Soddisfazione per Carlo Lazzeroni, consigliere regionale Fib e responsabile regionale Giochi Tradizionali che spiega: "Da anni grazie all'impegno di molti, a partire dal Circolo Arci di Cenaia che alla Fib si è affiliato dallo scorso anno, riusciamo ad organizzare questo campionato che vede coinvolte sessantacinque persone, tra giocatori "storici" della disciplina e alcune nuove leve, che fanno ben sperare perchè questa antica specialità così diffusa in passato nei nostri territori, possa continuare". Novità della stagione 2024/25 sarà che le squadre ogni gara si affronteranno al meglio delle tre partite (2 di queste a coppia e la terza partita quattro contro quattro), assegnando un punto a squadra a partita vinta. Il campionato si svolgerà con girone unico all'italiana, con gare di andata e ritorno, senza i play off, che avevano caratterizzato le ultime stagioni.

Ecco tutti i componenti delle dieci squadre: Circolo La Pineta (campione in carica): Gabriele Bianchi, Giovanni Cantini, Franco Vaghetti, Alessandro Seriau, Luciano Miola; Il Laghetto Pardossi: Enrico Lancioni, Secondo Lancioni, Vito Busillo, Armando Cocilova, Valerio Bertini, Idilio Elisei, Stefano Sirianni; La Perla Vico: Domenico Schettini, Ivano Mazzocchi, Marcello Di Paco, Massimo Falchi, Carlo Bernardeschi, Enzo Nardi; Pisa Bocce: Daniele Gennai, Elisabetta Majoli, Giovanni Angius, Livio Martino, Leonardo Gobbi, Tony Palumbo, Agnese Casini, Paolo Duè; Bocciofila Guasticce: Gianfranco Agostini, Fabrizio Testi, Ivano Praticelli, Michele Barbato, Francesco Frediani; Polisportiva La Perla Montecalvoli: Roberto Grossi, Michele Pitti, Carlo Castorani, Steve Donati, Paolo Melani, Rolando Casalini, Angelo Marciano, Luciano Castorani, Andrea Luschi, Michele Marinai; Bocciofila Cenaiese: Paolo Biagi, Luciano Antonelli, Federico D'Alonzo, Giuseppe D'Alonzo, Giorgio Doveri, Giancarlo Turini; Alimentari Bar Sport Cenaia: Giuseppe Giustozzi, Paolo Landi, Mario Orsini, Giuseppe Felicetti, Enrico Milianti, Giacomo Pizzi; Cenaia Bocce: Liviano Giani, Gualtiero Nassi, Massimo Bolognesi, Marcello Sardelli, Antonio Lapi; Capannoli: Ivo Fagiolini, Romano Pinelli, Claudio Fatticcioni, Guido Bellucci, Emilio Meliani, Sergio Bellucci.