Se la cucina è una carezza: il pesce finto

Pisa, 30 luglio 2023 – Un modo per far mangiare un po’ di pesce ai bambini che non lo

amano. Il pesce finto è un piatto fresco che tira su anche quando

si è tristi. La cucina, quando è fatta con amore, è anche questo, una cura per l’umore, un

modo per ricordare momenti belli e persone care, dell’infanzia, che hanno cucinato per te

trasmettendoti tanto affetto e sicurezza. Ai più piccoli piace per

il gusto e per la forma che si può dare a questo piatto. E’ semplice. Lessare un chilo di patate

con la buccia, al vapore o in pentola a pressione diventano meno acquose. Sbucciarle, schiacciarle bene con la forchetta. Nel frattempo, frullare il contenuto

sgocciolato, di un barattolo di vetro di tonno di qualità al naturale con una manciata di capperi, una spruzzata di pasta di acciughe (o qualche alice sottolio senza lische, se preferite, ma il sapore è più forte). Dopo, amalgamare con un po’ di maionese, fino a raggiungere un composto compatto ma morbido. La maionese può anche essere fatta in casa (tuorlo, olio evo, limone e una puntina di farina all’inizio per non farla impazzire), ma di solito è più liquida di quella acquistata. Quindi si modella tutto a forma di pesce, si ricopre di uno strato sottile di maionese e e si decora con olive, sottaceti, a mo’ di scaglie, occhio e bocca. La cucina è sapore, colore, carezze.