Scontro tra un furgone e un’auto: un morto. Feriti due bambini

Santa Maria a Monte (Pisa), 16 maggio 2027 – Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi, 16 maggio, nel pisano. Nello scontro tra un furgone e un'auto ha perso la vita un uomo di 84 anni di San Miniato, che è morto a Santa Maria a Monte. L’urto gli è stato fatale, è morto sul colpo e sono stati inutili i soccorsi.

L'anziano era alla guida del veicolo più grande quando ha urtato la vettura sulla quale viaggiava una famiglia, una coppia con i due figli, rimasti feriti. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso l'incidente è avvenuto in prossimità di una rotatoria.

L'anziano alla guida del furgone sarebbe morto sul colpo, mentre i quattro feriti a bordo dell'auto, tutti residenti a santa Maria a Monte, non destano particolari preoccupazioni. I due bambini, 9 e 7 anni, con la madre di 44 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Pontedera in codice verde, mentre il padre di 62 anni ha riportato ferite più serie ma non corre pericolo di vita.